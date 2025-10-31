БОКСЕРИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ У ФИНАЛУ Купа европских шампиона
Звезда је на корак од историје, од највећег клупског резултата у осам деценија постојања боксерског клуба обојеног црвено-белим бојама.
Најпрестижније бокс клупско такмичење на Старом континенту, плеј оф ЕУБЦ Куп шампиона стартовао је мечевима полуфинала у креативно-иновативном и дигиталном центру у Београду.
Прво полуфинале у популарној “Ложионици” донело је сусрет боксерских клубова Панатенаикос (Грчка) и Острава (Чешка) у коме је финале изборио грчки клуб резултатом 10:4. Уследио је судар домаћина Црвене звезде и Панкратиона из Молдавије. Црвено-бели су бриљирали, нису противнику оставили пуно простора да заустави Звездин “дрим тим” који је финале и меч са Панатенаикосом изборио резултатом
За наслов шампиона европског клупског такмичења 2025. у боксу, комшијски дерби између Црвене звезде и Панатенаикоса заказан је за недељу 2. новембар са почетком од 20:00 часова. Пре изласка финалиста, меч за треће место са почетком од 17:00 часова боксоваће Острава и Панкратион.
Боје БК Црвена звезда у “Ложионици” бране изузетни боксери, међу којима и носиоци европских и светских одличја: Артур Нгаптијан 57 кг, Павел Федоров 63.5 кг, Вахид Абасов 67 кг, Игор Рогић 71 кг, Димитрије Андрејевић 75 кг, Владимир Мирончиков 80 кг, Садам Магомедов 92 кг.
Троструки шампион Југославије (1967, 1969. и 1970) и освајач Регионалне лиге (2022. у Скопљу) боксерски клуб Црвена звезда у београдској "Ложионици" 2. новембра у судару са комшијама из Грчке кује највреднији екипни трофеј у историји, још од оснивања прве боксерске секције - 1945. године. Верна армија навијача црвено-белих биће ветар у леђа српском клубу у борби за европско клупско злато и златну историју, за улазак у строј бесмртних шампиона.
Резултати полуфинала:
Панатенаикос – Острава 10:4 (57кг Василеоис Стратакос без противника, 63,5кг Георгиос Георгатзас – Ростислав Хладун без борбе победа Хладуна, 67кг Јоанис Манос – Вацлав Олах 0:5, 71кг Ермис Скендери – Матеј Реискај без борбе победа Скендерија, 75кг Панагиотис Роидос – Јакуб Батфалски 5:0, 80кг Левон Карапетјан - Марек Кваснак 5:0, 92кг Никифорос Роусакис – Роман Струк 5:0)
Црвена звезда – Панкратион 12:2 (57кг Артур Мегапетјан – Александру Ценуза 5:0, 63,5кг Павел Федоров – Виктор Вакула 5:0, 67кг Вахид Абасов – Александру Парашив 4:1, 71кг Игор Рогић – Василе Чеботари АБД Р2 победа Чеботарија, 75кг Димитрије Андрејевић – Владимир Назимко 4:1, 80кг Владимир Мирончиков – Анатолиј Свет 5:0, 92кг Садам Магомедов без противника)