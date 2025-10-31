clear sky
ОБРАДОВИЋ ПОНОСАН НА СВОЈ ТИМ И ПОРЕД ПОРАЗА ОД БАРСЕЛОНЕ: "Срећа на њиховој страни – то вам све говори"

31.10.2025. 22:59
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
obradovic
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/

Тренер Партизана Жељко Обрадовић изнео је прве утиске после меча са Барселоном у Београду.

Црно-бели су изгубили у Арени резултатом 78:76, а јунак Блаугране био је Вил Клајбурн, који је постигао тројку, малтене са центра, за победу.

"Поносан сам како смо играли. Овога пута је срећа била на њиховој страни. Кош са 12 метара... Промашили смо лагано полагање. То вам све говори", рекао је Обрадовић.

Коментар утакмице дао је и тренер Барсе Ђоан Пењароја.

"Срећан сам, веома, јер овај тим има карактер! На крају је то била 50-50 утакмица. Дали смо сјајан кош преко Вила, али смо пре тога промашивали свашта, посебно десет бацања, али се нисмо предавали. Данас смо имали среће, била је то 50-50 утакмица", рекао је Пењароја.

31.10.2025. 22:46 22:54
