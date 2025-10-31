ТРИ НОВЕ СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ У ОПШТИНИ ТЕМЕРИН Адаптирани станови за младе у ризику
Општина Темерин сврстала се међу локалне самоуправе у Србији које бележе најзначајнији напредак у области социјалне заштите и бриге о најугроженијима.
Захваљујући реализацији пројекта „Једнакост за све“, који спроводи Центар за социјални рад у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, уз финансијску подршку Европске уније кроз програм IPA 2020, Темерин је поставио високе стандарде у пружању услуга за децу и младе у ризику.
Овај пројекат усмерен је на унапређење квалитета живота деце и младих који су одрасли без адекватне родитељске бриге, живе у породицама у кризи или имају сметње у развоју, а фокус је на томе да подршка буде доступна у заједници, а не у специјалним установама.
У Темерину су кроз овај пројекат успостављене три нове услуге социјалне заштите, и то: потпомогнуто становање за младе у ризику, подршка деци и породицама у кућним условима и дневни боравак за децу и младе са инвалидитетом.
Председник општине Младен Зец обишао је кориснике који живе у адаптираним становима у оквиру пројекта и уручио им поклоне у виду кућних апарата неопходних за самосталан живот.
- Ови млади људи су пример да подршка заједнице може променити живот. Када им пружимо прилику и сигурност, они показују невероватну снагу, одговорност и жељу да успеју. Поносан сам што је наша општина препозната као пример добре праксе у области социјалне заштите, и наставићемо да улажемо у људе, јер они су темељ сваког развоја - изјавио је председник општине Младен Зец.
Менaџерка пројекта Биљана Маричић нагласила је да су резултати видљиви и да овај пројекат оставља трајан утицај на заједницу:
-Наш циљ није био само да спроведемо пројекат, већ да створимо систем који ће трајати. Потпомогнуто становање и подршка у кући су услуге које мењају животе, јер омогућавају младима да живе самостално, у свом окружењу, уз стручну помоћ. То је најхуманији и најделотворнији облик подршке који локална заједница може пружити - рекла је Маричић.
Пројекат „Једнакост за све“ траје 12 месеци, са укупном вредношћу од 94.719 евра, од чега учешће Општине Темерин износи 10.420 евра.
Темерин је овим примером потврдио да снажна социјална политика и блискост са грађанима могу створити једнаке шансе за све и поставити темеље једне праведније и солидарније заједнице.