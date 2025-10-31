few clouds
22°C
31.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НБА ЛИГА: Вукчевић забележио шест поена у поразу Вашингтона, а Јовић без поена у поразу Мајамија

31.10.2025. 14:19 14:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
vukcevic.
Фото: Tanjug (AP Photo/John McDonnell)

Кошаркаши Оклахоме победили су на свом терену Вашингтон резултатом 127:108 у мечу НБА лиге.

Најефикаснији у екипи Оклахоме био је Шеј Гилџес-Александер са 31 поеном, док су Аџај Мичел и Ајзеа Џо постигли по 20.

У редовима Вашингтона истакао се Си-Џеј Мекалум са 19 поена, а Билал Кулибали је убацио 16.

Српски кошаркаш Тристан Вукчевић одиграо је четири минута за Вашингтон и уписао три поена, један скок и једну асистенцију.

Кошаркаши Сан Антонија савладали су на свом терену Мајами са 107:101.

Виктор Вембањама је забележио 27 поена и 18 скокова у тиму Сан Антонија, док је Бем Адебајо постигао 31 поен за Мајами.

Српски кошаркаш и члан Мајамија Никола Јовић забележио је један скок и једну асистенцију за 10 минута у игри.

Резултати осталих мечева: Шарлот-Орландо 107:123, Милвоки-Голден Стејт 120:110.

НБА лига
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НБА: СРПСКА СТАТИСТИКА НА АМЕРИЧКОМ ПАРКЕТУ Вукчевић постигао шест поена за Вашингтон, Јовић убацио шест за Мајами, Богдановић без поена за Клиперсе

КАПИТЕН РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ БЕЗ ЛОПТЕ У ОБРУЧУ

vukcevic

НБА: СРПСКА СТАТИСТИКА НА АМЕРИЧКОМ ПАРКЕТУ Вукчевић постигао шест поена за Вашингтон, Јовић убацио шест за Мајами, Богдановић без поена за Клиперсе

27.10.2025. 09:29 09:58
Волим
0
Коментар
0
Сачувај