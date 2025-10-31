НБА ЛИГА: Вукчевић забележио шест поена у поразу Вашингтона, а Јовић без поена у поразу Мајамија
Кошаркаши Оклахоме победили су на свом терену Вашингтон резултатом 127:108 у мечу НБА лиге.
Најефикаснији у екипи Оклахоме био је Шеј Гилџес-Александер са 31 поеном, док су Аџај Мичел и Ајзеа Џо постигли по 20.
У редовима Вашингтона истакао се Си-Џеј Мекалум са 19 поена, а Билал Кулибали је убацио 16.
Српски кошаркаш Тристан Вукчевић одиграо је четири минута за Вашингтон и уписао три поена, један скок и једну асистенцију.
Кошаркаши Сан Антонија савладали су на свом терену Мајами са 107:101.
Виктор Вембањама је забележио 27 поена и 18 скокова у тиму Сан Антонија, док је Бем Адебајо постигао 31 поен за Мајами.
Српски кошаркаш и члан Мајамија Никола Јовић забележио је један скок и једну асистенцију за 10 минута у игри.
Резултати осталих мечева: Шарлот-Орландо 107:123, Милвоки-Голден Стејт 120:110.