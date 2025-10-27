НБА: СРПСКА СТАТИСТИКА НА АМЕРИЧКОМ ПАРКЕТУ Вукчевић постигао шест поена за Вашингтон, Јовић убацио шест за Мајами, Богдановић без поена за Клиперсе

У екипи Шарлота најефикаснији је био Ламело Бол, који је забележио трипл-дабл учинак са 38 поена, 13 скокова и 13 асистенција. Мајлс Бриџис је постигао 22 поена, док су Кон Нупел и Колин Секстон убацили по 20. Код домаћих, најбољи је био Си Џеј Меколум са 24 поена, док је Алекс Сар додао 21.

Српски кошаркашки репрезентативац Тристан Вукчевић одиграо је нешто мање од 11 минута за Вашингтон, а за то време забележио је шест поена и два скока.

Кошаркаши Шарлота су у досадашњем делу сезоне у НБА лиги остварили две победе и пораз, док Вашингтон има скор 1/2.

Кошаркаши Мајамија победили су данас на свом терену екипу Њујорка резултатом 115:107. Најефикаснији у тиму из Мајамија био је Норман Пауел са 29 поена, седам ухваћених лопти и три асистенције. Бем Адебајо је додао 19 поена уз 13 скокова и три асистенције.

Српски кошаркаш у екипи Мајамија Никола Јовић провео је на терену нешто мање од 25 минута, а за то време забележио је шест поена, пет скокова, пет асистенција и две изгубљене лопте.

Код гостију, најбољи је био Џејлен Брансон са 37 поена, седам асистенција и пет скокова. Микал Бриџис је убацио 20 поена, док је Карл-Ентони Таунс имао дабл-дабл учинак са 15 поена и 18 ухваћених лопти.

Кошаркаши Мајамија и Њујорка су у досадашњем делу сезоне у НБА лиги забележили по две победе и пораз.

Кошаркаши Лос Анђелес Клиперса победили су на свом терену у Инглвуду екипу Портланда резултатом 114:107. Најефикаснији у екипи ЛА Клиперса био је Кавај Ленард са 30 поена, 10 скокова и четири асистенције. Хрватски кошаркаш Ивица Зубац је постигао 21 поен уз осам скокова и три асистенције, док је Џејмс Харден убацио 20 поена и имао 13 асистенција и шест ухваћених лопти.

Капитен кошаркашке репрезентације Србије Богдан Богдановић одиграо је против Портланда први меч за ЛА Клиперсе у новој сезони, а за нешто мање од 24 минута на терену забележио је пет скокова и једну асистенцију, уз пет изгубљених лопти и без постигнутог поена (0/4 шут из игре). Код гостију, најбољи је био Дени Авдија са 23 поена, док је Џру Холидеј додао 21.

Кошаркаши ЛА Клиперса су у досадашњем делу сезоне у НБА лиги забележили две победе и пораз, док Портланд има скор 1/2.

Кошаркаши Даласа победили су на свом терену екипу Торонта резултатом 139:129. Најефикаснији у екипи Даласа био је Ентони Дејвис са 25 поена и 10 скокова, док је Данђело Расел додао 24 поена. У тиму Торонта, који са клупе предводи српски тренер Дарко Рајаковић, најбољи је био Скоти Барнс са 33 поена, 11 ухваћених лопти и шест асистенција.

Кошаркаши Лос Анђелес Лејкерса савладали су у гостима Сакраменто резултатом 127:120. У победничком тиму бриљирао је Остин Ривс, који је забележио 51 поен, 11 скокова и девет асистенција. За екипу из Лос Анђелеса због повреда нису играли Леброн Џејмс и Лука Дончић. Код домаћих, најбољи је био Зек Лавин са 32 поена, док је Демар Дерозан додао 21.

У осталим мечевима НБА лиге, постигнути су следећи резултати: Сан Антонио - Бруклин 118:107, Детроит - Бостон 119:113, Кливленд - Милвоки 118:113, Мајами - Њујорк 115:107, Вашингтон - Шарлот 113:139, Минесота - Индијана 114:110 и ЛА Клиперс - Портланд 114:107.