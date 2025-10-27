НОВИ САД СЕ ПОКЛОНИО ХЕРОЈИМА Обележена 84. годишњица стрељања скојеваца из Петроварадина
Полагањем венаца на споменик на гробљу Транџамент у Петроварадину, Градска организација СУБНОР-а обележила је 84. годишњицу стрељања скојеваца из Петроварадина и околних села у Дудику, код Вуковара, 19. октобра 1941. године.
Комеморативној свечаности присуствовао је помоћник градоначелника Новог Сада Александар Петровић.
– Прошле су 84 године од мучки убијених скојеваца од стране усташке руке, пет километара од центра Вуковара, у насељу Митница, где је подигнут Спомен-парк „Дудик“ у истоименој шуми. Много дугујемо онима који су у борби за слободу у којој ми данас живимо изгубили оно највредније. Нека им је вечна слава и хвала – нагласио је Александар Петровић.
Полагањем венаца Градска организација СУБНОР-а сваке године одаје почаст погинулим борцима и негује културу сећања.