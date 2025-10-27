overcast clouds
НОВИ САД СЕ ПОКЛОНИО ХЕРОЈИМА Обележена 84. годишњица стрељања скојеваца из Петроварадина

27.10.2025. 09:24 09:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
скојевци
Фото: Град Нови Сад

По­ла­га­њем ве­на­ца на спо­ме­ник на гро­бљу Тран­џа­мент у Пе­тро­ва­ра­ди­ну, Град­ска ор­га­ни­за­ци­ја СУБ­НОР-а обе­ле­жи­ла је 84. го­ди­шњи­цу стре­ља­ња ско­је­ва­ца из Пе­тро­ва­ра­ди­на и окол­них се­ла у Ду­ди­ку, код Ву­ко­ва­ра, 19. ок­то­бра 1941. го­ди­не.

Ко­ме­мо­ра­тив­ној све­ча­но­сти при­су­ство­вао је по­моћ­ник гра­до­на­чел­ни­ка Но­вог Са­да Алек­сан­дар Пе­тро­вић.

– Про­шле су 84 го­ди­не од муч­ки уби­је­них ско­је­ва­ца од стра­не уста­шке ру­ке, пет ки­ло­ме­та­ра од цен­тра Ву­ко­ва­ра, у на­се­љу Мит­ни­ца, где је по­диг­нут Спо­мен-парк „Ду­дик“ у исто­и­ме­ној шу­ми. Мно­го ду­гу­је­мо они­ма ко­ји су у бор­би за сло­бо­ду у ко­јој ми да­нас жи­ви­мо из­гу­би­ли оно нај­вред­ни­је. Не­ка им је веч­на сла­ва и хва­ла – на­гла­сио је Алек­сан­дар Пе­тро­вић.

По­ла­га­њем ве­на­ца Град­ска ор­га­ни­за­ци­ја СУБ­НОР-а сва­ке го­ди­не ода­је по­част по­ги­ну­лим бор­ци­ма и не­гу­је кул­ту­ру се­ћа­ња.

Нови Сад
