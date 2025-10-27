ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЛИМАНА СА УНИВЕРЗИТЕТСКИМ ЦЕНТРОМ
ЦЕНТАР СПОРТА И МЕДИЦИНЕ У СРЦУ ЛИМАНА Нови објекат од 2.500 квадрата у кампусу Универзитета, а ЕВО КАКО ЋЕ ИЗГЛЕДАТИ ЂАЧКО ИГРАЛИШТЕ
Изменама и допунама Плана генералне регулације Лимана са Универзитетским центром обухваћен је простор површине 0,54, хектара, тачније делови Ђачког игралишта и заједничке блоковске површине Универзитета у Новом Саду.
Нацрт планског документа, којим је предвиђена изградња објекта Покрајинског завода за спорт и медицину спорта висине до два спрата (По(Су)+П до По(Су)+П+2), на јавном увиду је до 1. новембра.
Спортски терен остаје у режиму јавног коришћења, а приступ треба пројектовати из постојећег комплекса терена Ђачког игралишта
Идеја да Покрајински завод за спорт и медицину спорта коначно добије своју зграду у Универзитетском кампусу, у склопу комплекса Ђачког игралишта, није новина. Та установа, чији оснивач је АП Војводина и која је иницирала измене планске документације, као подстанар користи просторије у згради у Масариковој улици 25. Скупштина града Новог Сада усвојила је предлог о изменама и допунама плана, на седници одржаној 19. априла прошле године, а два месеца касније концептуални оквир документа био је на раном јавном увиду.
„Циљ израде и доношења одлуке о изменама и допунама плана је усаглашавање актуелних просторних и функционалних потреба објекта Покрајинског завода за спорт и медицину спорта, са постојећом планском документацијом, као и са реализацијом планираних објеката у окружењу”, наведено је у образложењу.
Планирано је да заједничке блоковске површине буду озелењене високом и средње високом лишћарском, четинарском и декоративном вегетацијом
У приземном делу објекта, испод терена, биће смештени пратећи садржаји Завода, попут различитих врста спортске дијагностике. Западно од те зоне планиран је део објекта висине до два спрата (По(Су)+П+2), такође равног крова. Ту ће се налазити административни садржаји, канцеларијски простори, сале за едукацију, заједничке просторије...
Двостране бетонске трибине, оријентисане према рукометном игралишту и травнатом фудбалском терену биће уклоњене.
„Оријентација планираних трибина је према травнатом терену, а просторно решење треба инкорпорирати са планираним објектом, и архитектуром и обликом ускладити у једну целину”, објашњавају урбанисти.
Паркирање возила, за потребе корисника, биће решено у подрумској или сутеренској етажи објекта, а требало би предвидети најмање 34 паркинг-места.
Зграда Покрајинског завода за спорт и медицину спорта у већем делу биће приземна (По(Су)+П), с тим да је на равној кровној плочи предвиђен мултифункционални терен димензија 40x20 метара
Објекти које користи Универзитет, спратности П и П+1+Пк, остају истог габарита, без могућности доградње и надоградње.
Када је уређењу простора реч, планирано је да заједничке блоковске површине буду озелењене високом и средње високом лишћарском, четинарском и декоративном вегетацијом. Завршна обрада пешачких стаза и платоа биће од, како је наведено, природних материјала отпорних на хабање, а предвиђено је и опремање простора урбаним мобилијаром клупама, чесмама, корпама за отпатке, као и јавном расветом.
Садржаји на 2.500 квадрата
У техничкој спецификацији, објављеној на Порталу јавних набавки, наведено је да ће се планирани садржаји простирати на приближно 2.500 квадратних метара. Нови објекат би имао три намене: спортску у оквиру које би просторије биле намењене спортистима попут кабинета за тестирања и сале површине од око 1.000 метара квадратних, те медицинску где би биле смештене компоненте намењене спортској медицини и то на површини од око 350 метара квадратних и пословну за управу установе површине од око 700 квадрата.
Прилазе и улазе у зграду Покрајинског завода за спорт и медицину спорта требало би нагласити декоративном вегетацијом, а дрворед јаблана као и осталу вредну вегетацију као што су стабла липе и копривића сачувати и заштитити приликом извођења свих врста радова.
Нацрт измена и допуна ПГР Лимана са Универзитетским центром могуће је погледати до 1. новембра, сваког радног дана од 9 до 14 часова у просторијама ЈП „Урбанизам”, Булевар цара Лазара 3, и на сајту тог предузећа, али и у МЗ Лиман, Драге Спасић 1. Материјал је у дигиталном облику доступан на званичним интернет страницама Града и Скупштине, а примедбе и сугестије у писаној форми подносе се Управи за урбанизам и грађевинске послове, Школска 3 и путем електронске поште на [email protected].
