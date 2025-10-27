ГРАЂАНИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ДОСТАВЉАЈУ ПРЕДЛОГЕ ЗА МИТРОВДАНСКУ НАГРАДУ Са образложењем их шаљу на ову адресу
27.10.2025. 11:22 11:28
Грађани општине Жабаљ од данас су у прилици да Скупштини општине доставе свој предлог за митровданску награду, повељу и захвалницу за 2025. годину.
Предлог треба да буде достављен уз образложење зашто је одређени појединац или колектив заслужио Mитровданско признање, да ли су у питању достигнућа, успех, значај за локалну заједницу или хуманост.
Предлози се достављају на адресу Општинске управе, Николе Тесле 45, Жабаљ или електронским путем, на мејл адресу [email protected] и то најкасније до 30.10.2025. године.