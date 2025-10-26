ДАЛМАЦИЈА У СВЕТЛУ ИСТОРИЈСКЕ ГЕОГРАФИЈЕ Предавање у КЦНС др Растислава Стојсављевића
26.10.2025. 20:53 21:04
У Културном центру Новог Сада др Растислав Стојсављевић данас је одржао предавање на тему „Далмација у светлу историјске географије”.
На њему је било речи о сложеној и вишеслојној вези између географске карте и историјских догађаја који су обликовали регију Далмације.
Посебна пажња посвећена је утицају рељефа, климе и састава земљишта на друштвене и економске процесе, као и на миграције и сеобе становништва током различитих историјских периода.
Снимак предавања можете погледати на Јутјуб каналу КЦНС.