(ФОТО) У КАЋУ ОДРЖАН ЧВАРАК ФЕСТ Аутентични равничарски специјалитет, КАЗАНИ НИКАД ПУНИЈИ

26.10.2025.
Фото: Dnevnik.rs

Тридесетак гурманских екипа из свих крајева региона јуче је у Каћу на „Чварак фесту“ приказало своје умеће у припремању чварака, који важе за једно од аутентичних јела војвођанске равнице. 

Као и све наше светковине посвећене храни, и топљење чварака на каћком Вашаришту је пратила гласна музика са већине штандова што је додатно подгревало атмосферу око казана, а ватре односно жара било је и под роштиљима који су димили на све стране.

Фото: Dnevnik.rs

По општој пријатељској динамици која је владала међу екипама већ на почетку такмичења, када је „Дневникова“ јуче презапослена екипа, обишла каћку манифестацију, свима је очигледно била важнија добра забава, а за добре чварке су, како кажу мајстори са којима смо кратко разговарали најважнији стрпљење и мешање...

Многи од њих су већ долазили на Чварак фест, о чему сведоче видно изложене медаље и пехари освојени ранијих година у Каћу.

Б. Г.

