(ФОТО) У КАЋУ ОДРЖАН ЧВАРАК ФЕСТ Аутентични равничарски специјалитет, КАЗАНИ НИКАД ПУНИЈИ
Тридесетак гурманских екипа из свих крајева региона јуче је у Каћу на „Чварак фесту“ приказало своје умеће у припремању чварака, који важе за једно од аутентичних јела војвођанске равнице.
Као и све наше светковине посвећене храни, и топљење чварака на каћком Вашаришту је пратила гласна музика са већине штандова што је додатно подгревало атмосферу око казана, а ватре односно жара било је и под роштиљима који су димили на све стране.
По општој пријатељској динамици која је владала међу екипама већ на почетку такмичења, када је „Дневникова“ јуче презапослена екипа, обишла каћку манифестацију, свима је очигледно била важнија добра забава, а за добре чварке су, како кажу мајстори са којима смо кратко разговарали најважнији стрпљење и мешање...
Многи од њих су већ долазили на Чварак фест, о чему сведоче видно изложене медаље и пехари освојени ранијих година у Каћу.
Б. Г.