НОРИСУ ПОЛ ПОЗИЦИЈА: Мекларен стартује први на ВН Мексика

26.10.2025. 12:01
Дневник
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Fernando Llano

Возач Мекларена Британац Ландо Норис освојио је пол позицију за предстојећу трку у шампионату Формуле 1, која ће бити вожена за Велику награду Мексика.

Норис је до пете пол позиције у сезони стигао временом 1:15.586 минута. Са друге позиције стартоваће возач Ферарија Шарл Леклер из Монака, док је треће место заузео његов тимски колега Британац Луис Хамилтон.

Четврто место у квалификацијама заузео је возач Мерцедеса Џорџ Расел, а међу првих 10 завршили су актуелни светски шампион у Ф1 Макс Ферштапен (Ред Бул), Кими Антонели (Мерцедес), Карлос Саинц (Вилијамс), Оскар Пјастри (Мекларен), Исак Хађар (Рејсинг булс) и Оливер Берман (Хас). Међутим, Саинц ће због казне стартовати са 12. позиције.

Трка за ВН Мексика биће вожена вечерас (недеља) од 21 час.

Прво место у генералном пласману возача држи Пјастри са 346 бодова, док је Норис други са 332. Ферстапен је на трећој позицији са 306 бодова.

 

формула један
ТАНЈУГ
Дневник
Спорт Остали спортови
