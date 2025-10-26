overcast clouds
15°C
26.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САДА И ЗВАНИЧНО – Партизан представио ново појачање: Фернандо задужио број 24

26.10.2025. 13:30 13:32
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/ACB

Доскорашњи кошаркаш мадридског Реала и репрезентативац Анголе Бруно Фернандо ново је појачање Партизана, саопштио је београдски клуб.

Партизан је у саопштењу навео да Бруно Фернандо има богато искуство играња у НБА лиги.

Бруно ће данас допутовати у Београд, а уговор ће постати активан након сутрашњих лекарских прегледа. Нови центар црно-белих је рођен 15. августа 1998. године, а у својој професионалној каријери, овај 208 центиметара високи центар је пре Реала играо за Атланту, Бостон, Хјустон и Торонто. Након сутрашњих прегледа, задужиће дрес са бројем 24 саопштио је Партизан на друштвеним мрежама.

кошарка кк партизан
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај