САДА И ЗВАНИЧНО – Партизан представио ново појачање: Фернандо задужио број 24
Доскорашњи кошаркаш мадридског Реала и репрезентативац Анголе Бруно Фернандо ново је појачање Партизана, саопштио је београдски клуб.
Партизан је у саопштењу навео да Бруно Фернандо има богато искуство играња у НБА лиги.
– Бруно ће данас допутовати у Београд, а уговор ће постати активан након сутрашњих лекарских прегледа. Нови центар црно-белих је рођен 15. августа 1998. године, а у својој професионалној каријери, овај 208 центиметара високи центар је пре Реала играо за Атланту, Бостон, Хјустон и Торонто. Након сутрашњих прегледа, задужиће дрес са бројем 24 – саопштио је Партизан на друштвеним мрежама.
