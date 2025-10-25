ДА БУДЕ ЛЕПШЕ И ЉУДИМА И ВЕТРУШКАМА Акција чишћења Парка природе „Русанда“
25.10.2025. 09:44 09:46
Друштво за заштиту и проучавање птица Србије организује у суботу волонтерску акцију чишћења Парка природе „Русанда“ у Меленцима од комуналног отпада.
Циљ акције је очување природног станишта и подизање свести грађана о значају заштите животне средине. Окупљање учесника заказано је за 10 часова на паркингу испред Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“.
Организатор је обезбедио сав неопходан материјал за рад - рукавице, џакове, маказе и остале алате, као и ужину и воду за све волонтере.
Ова активност део је пројекта „Заједно за сиве ветрушке и људе” који је подржан од стране компаније „DM drogeri markt”.
