overcast clouds
9°C
25.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДА БУДЕ ЛЕПШЕ И ЉУДИМА И ВЕТРУШКАМА Акција чишћења Парка природе „Русанда“

25.10.2025. 09:44 09:46
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
русанда
Фото: Калман Молдваи

Друштво за заштиту и проучавање птица Србије организује у суботу волонтерску акцију чишћења Парка природе „Русанда“ у Меленцима од комуналног отпада. 

Циљ акције је очување природног станишта и подизање свести грађана о значају заштите животне средине. Окупљање учесника заказано је за 10  часова на паркингу испред Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“. 

Организатор је обезбедио сав неопходан материјал за рад - рукавице, џакове, маказе и остале алате, као и ужину и воду за све волонтере. 

Ова активност део је пројекта „Заједно за сиве ветрушке и људе” који је подржан од стране компаније „DM drogeri markt”. 

В. Х. 

парк природе русанда акција чишћења
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Банат
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЧИШЋЕЊА Организована еколошка акција за бољи квалитет живота у Бангладешу (ФОТО)
Град Нови Сад

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЧИШЋЕЊА Организована еколошка акција за бољи квалитет живота у Бангладешу (ФОТО)

15.09.2025. 13:19 13:37
Волим
0
Коментар
0
Сачувај