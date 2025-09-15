ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЧИШЋЕЊА Организована еколошка акција за бољи квалитет живота у Бангладешу (ФОТО)
Поводом обележавања 15. септембра – Светског дана чишћења, чланица Градског већа за екологију, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Вања Петковић узела је активно учешће у еколошкој акцији чишћења у новосадском насељу Бангладеш.
Акцију је организовало Удружење полицајаца и грађана „Безбедна заједница“, уз подршку друштвено одговорних компанија, градских институција и волонтера.
Еколошка акција спроведена је у оквиру пројекта Удружења полицајаца и грађана „Безбедна заједница“ и „Чисто из љубави“ компаније „Lidl Србија“, у сарадњи са организацијом „Чепом до осмеха“, а у њој су учествовали и радници ЈКП „Чистоћа“, представници Градске управе за заштиту животне средине, волонтери и становници насеља Бангладеш.