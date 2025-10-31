clear sky
ВОЈВОДИНА БЕЗ ФАЈНАЛ ФОРА КУПА СРБИЈЕ: Раднички убедљиво савладао Новосађане у четвртфиналу Купа Србије

31.10.2025. 19:18 19:21
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
tubicFPHO0504
Фото: Марко Тубић, фото: Ф. Бакић

Ватерполисти Војводине нису успели да се пласирају на фајнал фор Купа Србије.

Новосађани су у четвртфиналу, на свом базену, очекивано изгубили од Радничког са убедљивих 16:5.

Иако Крагујевчани нису наступили у најјачем саставу ипак  су били прејак ривал за млади састав Војводине. Од старта је Раднички наметнуо свој ритам игре, који Новосађани нису успевали да прате. Већ после две деонице Крагујевчани су водили са 9:2. У трећој деоници гости су мало попустили ритам, али Војводина није успела то да искористи и смањи велики заостатак. На махове су домаћи играли добро у одбрани, али напад није функционисао током читавог сусрета. Раднички је одиграо таман колико је требало да слави и пласира се на фајнал фор Купа Србије.

Војводина - Раднички 5:16 (1:4, 1:5, 2:3, 1:4)

НОВИ САД: Базен Слана бара, гледалаца: 50. Судије: Петровић и Нишавић. Играч више: Војводина 7 (3), Раднички 11 (4). Петерци: Раднички 3 (2).

ВОЈВОДИНА: Попадић, Марић 1, Маричић, Дробњаковић, Хрговић, Зелић, Блажевић 1, Тубић 1, Ранђић, Брешћански 1, Вујовић, Лекић 1, Шанталаб, Богдановић.

РАДНИЧКИ: Филиповић, С. Рашовић 3, Станаревић, Ранђеловић, П. Јакшић 1, Дончић 1, Гудурић 1, Иванов 3, Муришић 2, Вапенски 2, Симоновић 1, В. Рашовић 1, Фоунтејн, Дадвани 1.

Г. Маленовић

Остали мечеви четвртфинала Купа Србије

Субота

Партизан - Нови Београд (19)

Сава - Вукови (19)

Недеља

Црвена звезда - Шабац (19)

