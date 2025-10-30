overcast clouds
ВОЈВОДИНА ДОЧЕКУЈЕ РАДНИЧКИ У ЧЕТВРТФИНАЛУ КУПА СРБИЈЕ: Крагујевчани фаворити

30.10.2025. 14:33 14:37
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
vk vosa
Фото: ВК Војводина

Ватерполисти Војводине нису умали превише среће на жребу за четвртфинале Купа Србије.

Наиме, Новосађани су за ривала добили Раднички. Крагујевчани су апсолутни фаворити у овом мечу, који се игра у петак од 18 часова на базену Слана бара. 

Војводина је до четвртфинала стигла победивши фаворизовани Наис после драме са 10:9 у осмини финала. Зато ће млади састав Новосађана и у овај дуел са Радничким ући без беле заставе жељан доказивања и надигравања. Колико ће им то поћи за руком против много јачег и искуснијег ривала, који у Нови  Сад стиже после тесног пораза од Младости у Лиги шампиона, остаје да се види. 

Победници четвртфиналних сусрета пласираће се на фајнал фор Купа Србије.

Занимљиво је да ће љубитељи ватерпола имати прилику да гледају још један занимљив дуел у четвртфиналу. Наиме, утакмица између Црвене звезде и Шапца играће се на новом базену у Футогу у недељу.

Г. М.

Парови четвртфинала Купа Србије

Петак

Војводина - Раднички (18)

Субота

Партизан - Нови Београд (19)

Сава - Вукови (19)

Недеља

Црвена звезда - Шабац (19)

вк војводина куп србије куп србије у ватерполу Вошин кутак
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Ватерполо
