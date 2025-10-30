ВОЈВОДИНА ДОЧЕКУЈЕ РАДНИЧКИ У ЧЕТВРТФИНАЛУ КУПА СРБИЈЕ: Крагујевчани фаворити
Ватерполисти Војводине нису умали превише среће на жребу за четвртфинале Купа Србије.
Наиме, Новосађани су за ривала добили Раднички. Крагујевчани су апсолутни фаворити у овом мечу, који се игра у петак од 18 часова на базену Слана бара.
Војводина је до четвртфинала стигла победивши фаворизовани Наис после драме са 10:9 у осмини финала. Зато ће млади састав Новосађана и у овај дуел са Радничким ући без беле заставе жељан доказивања и надигравања. Колико ће им то поћи за руком против много јачег и искуснијег ривала, који у Нови Сад стиже после тесног пораза од Младости у Лиги шампиона, остаје да се види.
Победници четвртфиналних сусрета пласираће се на фајнал фор Купа Србије.
Занимљиво је да ће љубитељи ватерпола имати прилику да гледају још један занимљив дуел у четвртфиналу. Наиме, утакмица између Црвене звезде и Шапца играће се на новом базену у Футогу у недељу.
Г. М.
Парови четвртфинала Купа Србије
Петак
Војводина - Раднички (18)
Субота
Партизан - Нови Београд (19)
Сава - Вукови (19)
Недеља
Црвена звезда - Шабац (19)