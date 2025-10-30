ТУЖБА ПРЕТИ УЕФА: Реал и Суперлига траже 4,5 милијарди евра одштете
Адокатски тим мадридског Реала и групе "А22" која стоји иза промоције пројекта европске Суперлиге покренуће тужбу против УЕФА од које потражује одштету од 4,5 милијарди евра.
Шпански медији преносе да правни тим ове спортско комерцијалне групације на челу са Реалом ради на формирању тужбе против УЕФА са циљем да тужи Европску фудбалску организацију због претрпљене финансијске штете за коју је, како тврде, она одговорна.
Подсетимо, УЕФА је правним механизмима и легалном борбом спречила да неколицина најмоћнијих клубова Европе, међу којима су Рреал, Барселона и остали, покрене своју лигу која би, осим фудбалске елите, од УЕФА узела и огроман део финансијског колача.
За УЕФА је то, наравно, био недопустив потез који би је практично "поништио" као организатора најбољег фудбалског такмичења на свету.
Челници Европске федерације су, на крају, успели да спрече формирање Суепрлиге, али се сада суочавају са озбиљном претњом и новим, дуготрајним судским процесом са истим противником.
"Адвокати Реал Мадрида и компаније која промовише Суперлигу (А22) већ раде на тужби који ће оба поднети против УЕФА "како би надокнадили претрпљену штету" и која ће, према изворима нашег портала, износити скоро 4,5 милијарди евра, што је колосалан износ који одговара причињеној штети, изгубљеној добити и штети по репутацију", пише у четрвтак мадридска Марка.
Овим потезом, и Реал и група "А22" мењају своју стратегију и крећу у офанзиву након скоро десетак неуспешних састанака на којима су желели да постигну споразум који би им омогућио да се ускладе са пресудом Суда правде Европске уније (СПРЕ), који је у децембру 2023. године утврдио да "закони ФИФА и УЕФА о одобравању клупских фудбалских такмичења, као што је Суперлига, крше право Европске Уније злоупотребом доминантног положаја и спречавањем слободне конкуренције на тржишту".
Претходно, УЕФА је одржала низ састанака са највишим представницима Суперлиге (Флорентино Перес, Ђоан Лапорта) на којима је било речи о расподели ТВ права, што је за другу страну био наговештај да ће добито "зелено светло" од кровне европске организације за покретање новог такмичења.
Ипак, био је то само блеф УЕФА. Реал Мадрид и "А22" су закључили да УЕФА никада није намеравала да постигне споразум, већ да купи време како би спречила покретање Суперлиге.
Стога је њихова најбоља опција сада да траже одштету, што је у складу са приступом који је виђен у другим монополским споровима унутар Европске уније.
Важно је поменути, у контексту тужбе коју спрема Суперлига за УЕФА, да је пре само неколико месеци Европски суд правде Европске уније потврдио историјску казну од 2,4 милијарде евра коју је Европска комисија изрекла компанији "Гугл" због фаворизовања њеног сервиса за куповину производа, "Гугл Шопинг", у односу на конкуренте у претраживачу.
Ова историјска казна је донесена након шест година спроења на Суду, али је стигла, те би овај правни преседан, верују у врху Суперлиге, могао бити један од начина на који ће се адвокати Реал Мадрида и "А22" борити за своја права.