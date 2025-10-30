МИЛОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ПРВОГ ПОРАЗА ЗВЕЗДЕ У СЕЗОНИ: Моја одговорност
30.10.2025. 20:39 20:53
Тренер Црвене звезде Владан Милојевић рекао је после пораза од Војводине у заосталом мечу 3. кола Суперлиге Србије да је неуспех његова одговорност.
– Не знам шта бих рекао за прве утиске, кад имате резултат, све контролишете и кад изгубите резултатом 3:2, немам шта друго да кажем, сем да је то моја одговорност. Немам више никакав коментар – рекао је Милојевић после првог пораза у сезони у Суперлиги Србије.
Звезда је на полувремену у Новом Саду водила 2:0, али је на крају поражена.