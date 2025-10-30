overcast clouds
13°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДБОЈКАШИ ВОШЕ ПРОТУТЊАЛИ КРОЗ НИШ: Убедљива победа пред дерби с Партизаном 

30.10.2025. 21:27 21:30
Пише:
Кристина Бугарски
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: Дневник/Филип Бакић

Одбојкаши Војводине савладали су на првом гостовању у сезони Ниш убедљивим резултатом 3:0 у 4. колу Суперлиге Србије. 

Новосађани су уписали други тријумф у првенству, након славља над Таковом у Спенсу прошлог викенда у 3. колу (прва два су одложена и биће одиграна накнадно). 

Војводина је отпор домаћина у првом сету сломила тек у завршници. Повела је 23:21, када је тренер Ниша реаговао тајм-аутом, али то није вредело јер су Новосађани брзо дошли до сет лопте (24:22) и искористили другу за 25:23 и 1:0. 

У другом сету је на терену био само један тим – Војводина, које је у доминантном стилу дошла на корак од тријумфа (2:0). 

Ниш је у трећој деоници пружио јачи отпор, али не довољан да угрози вођство гостију који су рутински завршили посао за коначних 3:0.

У следећем колу Војводина ће дочекати Дубочицу из Лесковца, а пре тога ће у среду, 5. новембра, играти прву утакмицу четвртфинала Купа Србије против Партизана у Београду. 

Ниш – Војводина 0:3 (23:25, 13:25, 21:25)

НИШ: Хала Чаир, гледалаца: 150, судије: Баланџић, Паповић. 

НИШ: Јеремић (либеро), Ђорђевић (либеро), Ђокић 11, Миловановић, Костадиновић, Антић 3, Стојковић, Матић 6, Савић 2, Пешић 4, Китановић, Аврамовић, Озокоје 4, Жугић 9. 

ВОЈВОДИНА: Антуновић 5, Марјановић, Милановић 1, Марић, Негић (либеро), Брборић 12, Мишковић, Станковић 16, Кокеза 6, Маћешић, Корица, Чолаковић, Радосављевић 9, Ђогић. 

Пласман обезедио Sofascore
Вошин кутак ок војводина одбојкаши војводине суперлига у одбојци
Извор:
Дневник
Пише:
Кристина Бугарски
Спорт Одбојка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ОДБОЈКАШИ ВОЈВОДИНЕ ПОБЕДОМ СТАРТОВАЛИ У СУПЕРЛИГИ: Новосађани убедљиви, Таково лак плен
спорт

ОДБОЈКАШИ ВОЈВОДИНЕ ПОБЕДОМ СТАРТОВАЛИ У СУПЕРЛИГИ: Новосађани убедљиви, Таково лак плен

25.10.2025. 19:19 19:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НИКОЛА БРБОРИЋ ОДЛИЧАН НА ДЕБИЈУ У ПРВОМ ТИМУ ВОЈВОДИНЕ: Ишчекивању дошао крај
спорт

НИКОЛА БРБОРИЋ ОДЛИЧАН НА ДЕБИЈУ У ПРВОМ ТИМУ ВОЈВОДИНЕ: Ишчекивању дошао крај

27.10.2025. 14:16 14:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај