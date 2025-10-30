ОДБОЈКАШИ ВОШЕ ПРОТУТЊАЛИ КРОЗ НИШ: Убедљива победа пред дерби с Партизаном
Одбојкаши Војводине савладали су на првом гостовању у сезони Ниш убедљивим резултатом 3:0 у 4. колу Суперлиге Србије.
Новосађани су уписали други тријумф у првенству, након славља над Таковом у Спенсу прошлог викенда у 3. колу (прва два су одложена и биће одиграна накнадно).
Војводина је отпор домаћина у првом сету сломила тек у завршници. Повела је 23:21, када је тренер Ниша реаговао тајм-аутом, али то није вредело јер су Новосађани брзо дошли до сет лопте (24:22) и искористили другу за 25:23 и 1:0.
У другом сету је на терену био само један тим – Војводина, које је у доминантном стилу дошла на корак од тријумфа (2:0).
Ниш је у трећој деоници пружио јачи отпор, али не довољан да угрози вођство гостију који су рутински завршили посао за коначних 3:0.
У следећем колу Војводина ће дочекати Дубочицу из Лесковца, а пре тога ће у среду, 5. новембра, играти прву утакмицу четвртфинала Купа Србије против Партизана у Београду.
Ниш – Војводина 0:3 (23:25, 13:25, 21:25)
НИШ: Хала Чаир, гледалаца: 150, судије: Баланџић, Паповић.
НИШ: Јеремић (либеро), Ђорђевић (либеро), Ђокић 11, Миловановић, Костадиновић, Антић 3, Стојковић, Матић 6, Савић 2, Пешић 4, Китановић, Аврамовић, Озокоје 4, Жугић 9.
ВОЈВОДИНА: Антуновић 5, Марјановић, Милановић 1, Марић, Негић (либеро), Брборић 12, Мишковић, Станковић 16, Кокеза 6, Маћешић, Корица, Чолаковић, Радосављевић 9, Ђогић.