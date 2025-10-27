НИКОЛА БРБОРИЋ ОДЛИЧАН НА ДЕБИЈУ У ПРВОМ ТИМУ ВОЈВОДИНЕ: Ишчекивању дошао крај
Велика жеља остварила се 19-годишњем примачу сервиса Николи Брборићу, који је дебитовао за први тим Одбојкашког клуба Војводина.
Након свих млађих категорија у црвено-белом дресу, од ове године и сениорски репрезентативац Србије, дочекао је да истрчи на терен у А саставу.
Претходне седмице, у року од четири дана, Новосађани су два пута славили над Таковом у Спенсу, најпре у осмини финала Купа Србије (3:2), а потом на почетку Суперлиге, када су били убедљиви (3:0). Брборић је био у стартној постави екипе Марка Наранчића.
– Напокон сам дочекао деби, након четири године. Није ми било страно да играм са овим играчима, са свима сам већ био у тиму, у млађим категоријама Војводине и репрeзентацији, осим са Марком Радосављевићем, а и са Наранчићем сам тренирао. Како се завршило Светско првенство на Филипинима, једва сам чекао да крене сезона – рекао је за „Дневник“ Никола Брборић.
Млади примач задовољан је својом игром у првим утакмицама у сезони.
– Куп нам је био први званичан дуел. Сви смо једва чекали да почнемо са утакмицама, па нас је можда и то ишчекивање мало оборило у том сусрету, јер нисмо приказали наше најбоље издање. Зато смо били на свом нивоу у другом дуелу и заслужено смо победили. Сезону смо отворили на прави начин и с таквом игром можемо далеко да догурамо. Задовољан сам својом партијом, сервисом могу највише да се похвалим, али и остало је било добро. Ми који смо били у репрезентацији најкасније смо се придружили припремама и још увек нисмо уиграни, али за почетак сезоне је добро – истакао је Брборић.
Првој победи над Таковом Никола је допринео са 16 поена, а у другој је уписао 11. Наставио је тамо где је стао прошле сезоне на позајмици у Младом раднику из Пожаревца, у ком је био ударна игла.
– Тамо сам имао можда и највише добијања лопти, али Војводина има више играча који могу исто да изнесу, па ћемо тако расподелити поене и свима ће бити лакше – додао је Никола Брборић.
С Партизаном у Купу
Жребом је одлучено да ће Војводина у четвртфиналу Купа Србије играти против Партизана. Прва утакмица биће одиграна у Београду 5. новембра, а реванш 26. новембра у Новом Саду.
– Није лак противник. Они су млада екипа као и ми, а познато је ривалство Војводине и црно-белих. Биће то добре утакмице, нема опуштања, идемо на две победе – рекао је Никола Брборић.