УХАПШЕНИ НОВОСАЂАНИ Лисице за тројицу осумњичених за паљење аутомобила у Косте Рацина
27.10.2025. 14:35 14:41
Полиција у Новом Саду расветлили су случај изазивања опште опасности и ухапсили тројицу младића осумњичених да су запалили аутомобил суграђанина у улици Косте Рацина.
Полиција у Новом Саду ухапсила је тројицу младића, А. Ш. (2004), С. Б. (2005) и А. Ш. (2006), осумњичене за кривично дело изазивања опште опасности.
Како се сумња, они су 10. октобра у улици Косте Рацина у Новом Саду изазвали пожар на аутомобилу једног Новосађанина тако што су возило полили запаљивом течношћу и потом га запалили.
Полиција је оперативним радом идентификовала, пронашла и ухапсила осумњичене, којима је одређено задржавање до 48 сати.
Након задржавања, они ће уз кривичну пријаву бити приведени основном јавном тужиоцу у Новом Саду.