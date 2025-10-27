few clouds
13°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УХАПШЕНИ НОВОСАЂАНИ Лисице за тројицу осумњичених за паљење аутомобила у Косте Рацина

27.10.2025. 14:35 14:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: MUP, ilustracija

Полиција у Новом Саду расветлили су случај изазивања опште опасности и ухапсили тројицу младића осумњичених да су запалили аутомобил суграђанина у улици Косте Рацина.

Полиција у Новом Саду ухапсила је тројицу младића, А. Ш. (2004), С. Б. (2005) и А. Ш. (2006), осумњичене за кривично дело изазивања опште опасности.

Како се сумња, они су 10. октобра у улици Косте Рацина у Новом Саду изазвали пожар на аутомобилу једног Новосађанина тако што су возило полили запаљивом течношћу и потом га запалили.

Полиција је оперативним радом идентификовала, пронашла и ухапсила осумњичене, којима је одређено задржавање до 48 сати.

Након задржавања, они ће уз кривичну пријаву бити приведени основном јавном тужиоцу у Новом Саду.

полиција хапшење паљење аутомобила
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај