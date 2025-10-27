ЖЕЛЕЗНИЧАР ГОСТУЈЕ ЈАВОРУ У КУПУ СРБИЈЕ Тренер Коковић: Идемо у Ивањицу да се надигравамо
На свом терену у фудбалери Железничара пружили су добру игру и гоом младог Алексе Куљанина остварили победу.
Са нова три бода Панчевци заузимају шесто место на табели са 19 бодова. У уторак суперлигаш са Тамиша гостује Јавору у Ивањици од 13.30 часова, где га очекује утакмица шеснаестини финала Купа Србије.
- Очекује нас прво коло Купа Србије. Идемо у Ивањицу, играмо против екипе која у последње време бележи доста добре резултате. Међутим, то је екипа која од самог старта првенства изгледа јако добро, игра квалитетно и, по мом мишљењу, било је само питање времена када ће те добре игре валоризовати кроз бодове. Физички су екстремно доминантни, једна од атлетски најспремнијих екипа у нашој лиги и свакако јако тежак противник за нас, поготово на домаћем терену – истакао је Коковић
Остаје непознаница у ком саставу ће ривал изаћи на терен.
– Не знамо у ком ће саставу Јавор изаћи, али се свакако припремамо као да играју у најјачем саставу. Претпостављамо да се механизам игре, њихова структура и принципи неће пуно мењати, без обзира на кадар. Одлазимо доле са циљем да се надигравамо и покушамо да прођемо у следећу рунду Купа - каже Коковић.
Атмосфера у Железничару је добра после победе над Чукаричким.
– Јесте, важна победа као и свака. У овом делу првенства свака је важна. Атмосфера је добра. Имамо пар кадровских проблема – неће сви путовати у Ивањицу, што због повреда, што због претеране потрошње и умора. Али свакако, ко год добије шансу сутра у Ивањици, биће на максимуму, даће сто посто и бориће се за своје место у тиму у наредним колима - рекао је Коковић.
Два тима ће се убрзо састати и у првенству.
– Значиће у смислу да ћемо се кроз саму утакмицу, из најближег могућег кадра, уверити у неке ствари – да видимо каква им је енергија, структура игре, култура игре и слично. То су свакако позитивне ствари. Негативне ствари су што ће и они нас тако да анализирају. Али мислим да то неће направити велику разлику. У сваком случају, ми се фокусирамо на прву следећу утакмицу, а то је куп – закључио је Коковић.
Б. Стојковски