СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНО 79. ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА НОВОГ САДА Из буџета за ову годину издвојено скоро 234 милиона динара за услуге које се реализују путем Геронтолошког центра
Чланица Градског већа за социјалну заштиту, здравство и бригу о породици Соња Радаковић присуствовала је свечаном обележавању 79. година постојања и рада Удружења пензионера Града Новог Сада.
- Град Нови Сад дубоко цени немерљив допринос пензионера у изградњи и напретку нашег града. Ваш труд, знање и посвећеност темељ су на којима почива наша садашњост и будућност генерација које тек долазе. Као одговорна локална самоуправа, континуирано развијамо мере подршке нашим старијим суграђанима. Подржавамо рад 19 клубова за старија лица, бројне програме намењене пензионерима, као и организоване и плаћене одласке у бање и летовалишта. Град је буџетом за ову годину издвојио скоро 234 милиона динара за услуге које се реализују путем Геронтолошког центра Нови Сад, као и 7,2 милиона динара за активности које се спроводе у оквиру Удружења пензионера Града Новог Сада - рекла је Соња Радаковић и пожелела им добро здравље, као и да пензионерске дане проводу активно- у дружењу, путовањима и заједничким активностима.
Свечаност је употпуњена богатим културно-уметничким програмом у изведби чланова Удружења пензионера Града Новог Сада.