СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕНО 79. ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА НОВОГ САДА Из буџета за ову годину издвојено скоро 234 милиона динара за услуге које се реализују путем Геронтолошког центра

27.10.2025. 13:46 13:52
Чланица Градског већа за социјалну заштиту, здравство и бригу о породици Соња Радаковић присуствовала је свечаном обележавању 79. година постојања и рада Удружења пензионера Града Новог Сада.

- Град Нови Сад дубоко цени немерљив допринос пензионера у изградњи и напретку нашег града. Ваш труд, знање и посвећеност темељ су на којима почива наша садашњост и будућност генерација које тек долазе. Као одговорна локална самоуправа, континуирано развијамо мере подршке нашим старијим суграђанима. Подржавамо рад 19 клубова за старија лица, бројне програме намењене пензионерима, као и организоване и плаћене одласке у бање и летовалишта. Град је буџетом за ову годину издвојио скоро 234 милиона динара за услуге које се реализују путем Геронтолошког центра Нови Сад, као и 7,2 милиона динара за активности које се спроводе у оквиру Удружења пензионера Града Новог Сада - рекла је Соња Радаковић и пожелела им добро здравље, као и да пензионерске дане проводу активно- у дружењу, путовањима и заједничким активностима.

Свечаност је употпуњена богатим културно-уметничким програмом у изведби чланова Удружења пензионера Града Новог Сада.

