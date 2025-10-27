broken clouds
Искључења струје за уторак, 28. октобар

27.10.2025. 13:43 13:45
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com

Због одржавања мреже, струју у уторак неће имати:

НОВИ САДВасе Остојића 1-33, 20-110Мојковачка 7-33, 6-26Ивана СенковићаКраља Вукашина 55-73, 24-30Јанка Халкозовића 7-61, 8-48Фирме: Марић шпед, Месара Матијевић,Тип-топ, Лукоил, Александро намештај,Аутогас, АТОС од 08:30 до 13:00

ФУТОГМоше Пијаде 13-39, 22-24Симе Шолаје 29-55, 30-50; Славка Родића 16-46, 33-59Соње Маринковић 15-41, 6а, 20-30Железничка 23-25Салаш од 08:00 до 14:00

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИНовосадска 2-40Петроварадинска 34Његошева 33-35 од 08:15 до 14:00

Загребачка 1-23, 2-10Матошева 11-29, 56-76 од 08:30 до 13:30

СРЕМСКА КАМЕНИЦАПотес Каменичке Ширине-Алибеговацод 09:00 до 11:30

ВЕТЕРНИКДелови улицаНиколе Тесле, Добровољачка, Краља Александра, Омладинска, Вука Караџића, Железничка, Школска, Војводе Бојовића Месна заједница, Дом културе, Вртић, Предајник, пијаца од 09:00 до 11:00

Делови улицаИве Лоле Рибара, Книнска, Новосадски пут, Потес према гробљу, Радивоја Кораћа, Ивана Сенковића, Милића Барјактара,Косовке девојке, Љутице Богдана, Рузмаринова, Крајишка, Велебитска, Атар 19, Војвођанских Бригада, Николе Тесле, Бањалучка, Раде Кончара, Новосадска од 12:00 до 14:00

струја
Нови Сад Сервисне информације
