Искључења струје за уторак, 28. октобар
Због одржавања мреже, струју у уторак неће имати:
НОВИ САД: Васе Остојића 1-33, 20-110; Мојковачка 7-33, 6-26; Ивана Сенковића; Краља Вукашина 55-73, 24-30; Јанка Халкозовића 7-61, 8-48; Фирме: Марић шпед, Месара Матијевић,Тип-топ, Лукоил, Александро намештај,Аутогас, АТОС од 08:30 до 13:00
ФУТОГ: Моше Пијаде 13-39, 22-24; Симе Шолаје 29-55, 30-50; Славка Родића 16-46, 33-59; Соње Маринковић 15-41, 6а, 20-30; Железничка 23-25; Салаш од 08:00 до 14:00
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Новосадска 2-40; Петроварадинска 34; Његошева 33-35 од 08:15 до 14:00
Загребачка 1-23, 2-10; Матошева 11-29, 56-76 од 08:30 до 13:30
СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Потес Каменичке Ширине-Алибеговацод 09:00 до 11:30
ВЕТЕРНИК: Делови улица - Николе Тесле, Добровољачка, Краља Александра, Омладинска, Вука Караџића, Железничка, Школска, Војводе Бојовића Месна заједница, Дом културе, Вртић, Предајник, пијаца од 09:00 до 11:00
Делови улица - Иве Лоле Рибара, Книнска, Новосадски пут, Потес према гробљу, Радивоја Кораћа, Ивана Сенковића, Милића Барјактара,Косовке девојке, Љутице Богдана, Рузмаринова, Крајишка, Велебитска, Атар 19, Војвођанских Бригада, Николе Тесле, Бањалучка, Раде Кончара, Новосадска од 12:00 до 14:00