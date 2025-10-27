ВЛАХОВИЋ И КОСТИЋ ОСТАЛИ БЕЗ ТРЕНЕРА: Игор Тудор није више шеф струке фудбалера Јувентуса
Хрватски фудбалски стручњак Игор Тудор није више тренер Јувентуса, саопштио је данас торински клуб.
Тудор (47) је преузео Јувентус у марту ове године, пошто је смењен Тијаго Мота.
"Тудор је данас разрешен дужности тренера првог тима, као и његов стручни штаб који чине Иван Јаворчић, Томислав Рогић и Рикардо Рањачи. Клуб ће привремено да води Масимилијано Брамбиља, који ће бити на клупи у среду на мечу Јувентус - Удинезе. Клуб захваљује Тудору и његовом стручном штабу на професионализму и посвећености током протеклих неколико месеци и жели им све најбоље у наставку каријера", наводи се у саопштењу торинског клуба.
Јувентус је у недељу увече поражен у Риму од Лација (0:1) у осмом колу Серије А. Торински клуб је последњу победу у свим такмичењима остварио 13. септембра на утакмици италијанског првенства против Интера (4:3), а потом је забележио пет ремија и три пораза.
Јувентус се тренутно налази на осмом месту на табели Серије А са 12 бодова из осам утакмица.
