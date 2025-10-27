few clouds
13°C
27.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВЛАХОВИЋ И КОСТИЋ ОСТАЛИ БЕЗ ТРЕНЕРА: Игор Тудор није више шеф струке фудбалера Јувентуса

27.10.2025. 13:19 13:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
tudor
Фото: Tanjug (AP Photo/Gregorio Borgia)

Хрватски фудбалски стручњак Игор Тудор није више тренер Јувентуса, саопштио је данас торински клуб.

Тудор (47) је преузео Јувентус у марту ове године, пошто је смењен Тијаго Мота.

"Тудор је данас разрешен дужности тренера првог тима, као и његов стручни штаб који чине Иван Јаворчић, Томислав Рогић и Рикардо Рањачи. Клуб ће привремено да води Масимилијано Брамбиља, који ће бити на клупи у среду на мечу Јувентус - Удинезе. Клуб захваљује Тудору и његовом стручном штабу на професионализму и посвећености током протеклих неколико месеци и жели им све најбоље у наставку каријера", наводи се у саопштењу торинског клуба.

Јувентус је у недељу увече поражен у Риму од Лација (0:1) у осмом колу Серије А. Торински клуб је последњу победу у свим такмичењима остварио 13. септембра на утакмици италијанског првенства против Интера (4:3), а потом је забележио пет ремија и три пораза.

Јувентус се тренутно налази на осмом месту на табели Серије А са 12 бодова из осам утакмица.

 

 

игор тудор тренер Јувентус
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВЛАХОВИЋ СЕ ВРАЋА У СТАРТНУ ПОСТАВУ? Тудор: Једини од нападача који може све
спорт

ВЛАХОВИЋ СЕ ВРАЋА У СТАРТНУ ПОСТАВУ? Тудор: Једини од нападача који може све

12.09.2025. 19:44 19:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
„ПЕТАРДЕ“ ЛИВЕРПУЛА И ЧЕЛСИЈА: Влаховићев Јувентус поражен од Реала у Лиги шампиона
спорт

„ПЕТАРДЕ“ ЛИВЕРПУЛА И ЧЕЛСИЈА: Влаховићев Јувентус поражен од Реала у Лиги шампиона

22.10.2025. 23:09 23:10
Волим
0
Коментар
0
Сачувај