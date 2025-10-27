ДУЖНИ СМО У КУПУ – Благојевић опрезан пред Мачву: Можемо много да изгубимо
Фудбалери Партизана гостоваће у уторак од 18.30 часова екипи Мачве у шеснаестини финала Купа Србије.
– Започињемо ново такмичење у којем је Партизан дужан и има максималне амбиције. Извукли смо једног од најтежих противника које смо могли. Мачва је друга у Првој лиги Србије, а уз то су у октобру освојили 10 од 12 бодова. Најефикаснији су у ПЛС и очекује нас интересантна утакмица која неће бити лака, нити је ми тако доживљавамо – рекао је тренер црно-белих Срђан Благојевић на конференцији за медије.
– У питању је клуб са огромном традицијом играња у елитном такмичењу и старе Југославије, екипа која је неколико пута постизала значајне резултате у Купу Југославије и Србије. Недавно смо причали, мислим да је то било 1989. Партизан је играо против Мачве полуфиналу Купа, тада су две утакмице биле јако неизвесне, а Мачва је тада била друголигаш. Мачва је водила овде, било је на крају 2:1, у Шапцу је било 0:0, било је баш густо, Партизан је ушао у финале и легендарном победом против Вележа освојио Куп после 30-ак година и сви старији љубитељи фудбала се тога сећају – додао је тренер Партизана.
Благојевић је истакао да Партизан чека захтевна утакмица против Мачве.
– Реално не можемо много да добијемо, јер сви нас посматрају као фаворите. Не желимо да бежимо од те улоге. Међутим, можемо много да изгубимо и са тим неким притиском морамо да се носимо. Мачва је екипа која делује интересантно, агресивни су, хоће да доминирају у односу на екипе, играју доста високог пресинга. Имају интересантну навалну тројку, јако могу да буду неугодни и непријатни. Озбиљан респект према њима и такмичењу и максимална опрезност са наше стране – навео је Благојевић.
Тренер Партизана је позвао навијаче да у великом броју присуствују мечу у Шапцу.
– Ушли смо у серију гостовања. Имамо Мачву, Чукарички, па Јавор... То је прилика да наши навијачи дођу у што већој мери да помогну овим младим момцима, њихова помоћ нам много значи. Прошлу утакмицу нисмо играли пред нашим навијачима, тј. играли смо на нашем стадиону, али пред празним трибинама, исто нас очекује против Новог Пазара. Волео бих да се навијачи мобилишу на гостовањима. Позивам навијаче да подрже екипу и помогну да се пласирамо у осмину финала Купа", истакао је Благојевић.
Он је најавио да ће бити промена у тиму.
– Све утакмице су захтевне, ово је посебан ритам, пет утакмица у две недеље, и морамо да направимо варијанту како да будемо продуктивни, ефикасни, добри, а са друге стране да останемо и свежи. Не бих то називао комбиновани саставом. Назвао бих укључивањем у већој мери неких играча који нису имали толико велику минутажу. Екипу не посматрам као само 11 или 12 играча, већ екипу чине сви момци који тренирају. Нећемо много експериментисати, тиме ћемо показати да имамо озбиљан став на сутрашњој утакмици, али да ће почети утакмицу неки који нису прошле, то сигурно да – рекао је Благојевић.
Тренер Партизана је истакао да је Куп специфично такмичење.
– У Купу се игра само једна утакмица, свуда у свету, не само код нас, увек киксеви фаворита скрећу пажњу. Наше је да максималним приступом дођемо до тога да не будемо део те приче. Постоји притисак као и на свакој утакмици, специфичнији је јер нема поправног меча. Осећа се доза већег опреза, можда и већег притиска. Притисак је привилегија и ми морамо да уживамо у томе – додао је тренер Партизана и навео да Јован Милошевић неће бити у конкуренцији за меч са Мачвом.