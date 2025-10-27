ФСС: Утакмица повећаног ризика
ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА ВОЈВОДИНЕ ПРЕД ДЕРБИ: Све о продаји карата за дуел са Звездом
Фудбалски клуб Војводина обавестио је јавност о важним детаљима пред дерби са Црвеном звездом.
Из безбедносних разлога, навијачка група Фирма откупила је цео контигент карата за западну трибину за дерби са Црвеном звездом, те на тај начин обезбедила сваком навијачу „старе даме“ да уз своју приказану сезонску или чланску карту у обележјима клуба, преузму своје улазнице.
– Карте ће се као позивнице делити у Шопу навијача ФК Војводина на западној трибини стадиона „Карађорђе“ од понедељка до среде од 17 до 20 часова, као и у четвртак од 16 часова до почетка меча, у 18 часова. Важно је да напоменемо да једна особа уз приказани лични документ може да преузме највише четири карте. Такође, власници сезонских карата за исток, могу да преузму позивнице за исток у навијачком шопу у истим терминима – наводи се на сајту ФК Војводина.
Карте за источну трибину по цени од 1.500 динара могу се купити онлајн на сајту ФК Војводина (категорија „улазнице“) као и у званичном клупском шопу ФК Војводина (радно време од 10 до 17), поред главне благајне, као и на дан утакмице на благајнама стадиона, од 15 часова до почетка меча.
Карте за југ по цени од 1.200 динара продају се на сајту ФК Војводина у категорији „улазнице“.
Такође, власници сезонских улазница са својим картама могу да присуствују и овој, као и на свакој првенственој утакмици.
– Важно је и да напоменемо да за овај дерби, који је од стране комесара за безбедност Фудбалског савеза Србије проглашен утакмицом повећаног ризика НЕЋЕ бити омогућен бесплатан улаз на источну трибину са обележјима ФК Војводина – наводи ФК Војводина.
Фудбалски клуб Војводина посебно напомиње да је, из безбедносних разлога и у договору са полицијом, одлучено да западна и источна трибина буду предвиђене за навијаче Војводине, док је за гостујуће навијаче предвиђена јужна трибина. На западну и источну трибину стадиона неће бити дозвољен улаз особама са обележјима ФК Црвена звезда.
Капије стадиона биће отворене два сата пре почетка утакмице, а Фудбалски клуб Војводина позива све гледаоце да на време обезбеде своју улазницу и раније уђу на стадион, како би се избегле беспотребне гужве приликом уласка, као и да свој клуб бодре спортски и у духу фер-плеја, избегавајући било какво недолично и неприкладно понашање.
-Позивамо све навијаче којима је Војводина у срцу, да нам се придруже на западној и источној трибини, да попунимо стадион и да својом подршком помогнемо нашој „старој дами“ - наводи клуб.