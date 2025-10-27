НОВЕМБАР НА БАЗЕНИМА СПЕНСА Настављају се програми пливања и акваробика за све узрасте
Током новембра на базенима Спортског и пословног центра "Војводина" настављају се спортско-рекреативни програми намењени најмлађима, родитељима и свима који желе да остану у доброј форми.
Како је саопштено из Спенса, упис и уплате врше се пола сата пре и после термина курса, у холу базена код тренера, а обавезна је претходна резервација путем СМС поруке на број телефона 069/709-986.
Обукa непливача – основни курс
Од 3. новембра почиње обука непливача за децу узраста од 5 до 12 година. Цена курса износи 4.500 динара за прво дете, а 3.000 динара за свако наредно.
Термини су распоређени по узрасту и данима:
- предшколци: понедељак, среда и петак од 18.00 до 18.40
- предшколци и школарци: понедељак, среда и петак од 18.50 до 19.30
- предшколци и школарци: уторак и четвртак од 18.50 до 19.30 и суботом од 8.20 до 9.00
- школарци (два пута недељно): уторак и четвртак од 18.00 до 18.40, цена 3.000 динара
Тата – мама, пливајте сa нама
Од 4. новембра почиње и програм за најмлађе, под називом „Тата – мама, пливајте сa нама“, намењен деци узраста од 3 до 5 година која у базену учествују заједно са родитељима. Цена програма је 3.500 динара за прво дете, а 2.000 динара за свако наредно.
Термини су уторком и четвртком од 18.00 до 18.40.
Акваробик
За одрасле је предвиђен програм акваробика који се одржава три пута недељно – понедељком, средом и петком од 20.30 до 21.15, по цени од 4.000 динара месечно.
Организатори поручују да су сви програми осмишљени тако да промовишу здрав начин живота и подстакну породично бављење спортом у пријатном и безбедном окружењу.