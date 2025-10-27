light rain
НОВЕМБАР НА БАЗЕНИМА СПЕНСА Настављају се програми пливања и акваробика за све узрасте

27.10.2025. 17:50 18:08
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik (arhiva)

Током новембра на базенима Спортског и пословног центра "Војводина" настављају се спортско-рекреативни програми намењени најмлађима, родитељима и свима који желе да остану у доброј форми.

Како је саопштено из Спенса, упис и уплате врше се пола сата пре и после термина курса, у холу базена код тренера, а обавезна је претходна резервација путем СМС поруке на број телефона 069/709-986.

Обукa непливача – основни курс

Од 3. новембра почиње обука непливача за децу узраста од 5 до 12 година. Цена курса износи 4.500 динара за прво дете, а 3.000 динара за свако наредно.

Термини су распоређени по узрасту и данима:

  • предшколци: понедељак, среда и петак од 18.00 до 18.40
  • предшколци и школарци: понедељак, среда и петак од 18.50 до 19.30
  • предшколци и школарци: уторак и четвртак од 18.50 до 19.30 и суботом од 8.20 до 9.00
  • школарци (два пута недељно): уторак и четвртак од 18.00 до 18.40, цена 3.000 динара

Тата – мама, пливајте сa нама

Од 4. новембра почиње и програм за најмлађе, под називом „Тата – мама, пливајте сa нама“, намењен деци узраста од 3 до 5 година која у базену учествују заједно са родитељима. Цена програма је 3.500 динара за прво дете, а 2.000 динара за свако наредно.

Термини су уторком и четвртком од 18.00 до 18.40.

Акваробик

За одрасле је предвиђен програм акваробика који се одржава три пута недељно – понедељком, средом и петком од 20.30 до 21.15, по цени од 4.000 динара месечно.

Организатори поручују да су сви програми осмишљени тако да промовишу здрав начин живота и подстакну породично бављење спортом у пријатном и безбедном окружењу.

Нови Сад
