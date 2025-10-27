ОГЛАСИО СЕ КК ПАРТИЗАН: Клубу прети озбиљна опасност, навијачи имали корисне аргументе
Кошаркашки клуб Партизан издао је саопштење о дешавањима ван терена.
Саопштење преносимо у целости:
Сезону 2025/26 КК Партизан Моцарт Бет је започео као бранилац титула првака АБА лиге и Суперлиге Србије. У првих десет утакмица, црно-бели су забележили максималне четири победе у регионалном шампионату, уз три победе и три пораза у првих шест кола Евролиге.
Ипак, уместо самих утакмица и дешавања на терену, најчешће теме које се намећу у црно-белој, али и целукопној јавности, углавном се тичу других ствари, и то се чини са циљано негативним тоном.
Гласно истицање критика уз гурање под тепих бројних позитивних ствари, поставили су пред КК Партизан изазов у ком се клуб морао окенути преиспитивању, али и тражењу извора негативних таласа.
У мору упитних намера, Партизанови навијачи, као извесно најбоље едукована кошаркашка публика у Европи су изнели и низ веома корисних аргумената које је клуб озбиљно схватио и приступио отварању у смеру отворенијег дијалога из којег се могу наћи веома квалитетна решења.
Овим путем, КК Партизан Моцарт Бет жели да истакне како се посао на комплетирању ростера успешно приводи крају, упркос изазовима данашњег тржишта, смањеног избора играча и огромног скока цена. Након доласка центра Бруна Фернанда, спортски сектор је, уз одобрење финансијске конструкције од стране Управе, веома близу закључивања посла у довођењу играча на спољним позицијама, за чијим се довођењем јавила потреба након повреде Карлика Џоунса.
Уз разумевање критика и данашњице у којој је начин живота брз и захтева инстант решења, КК Партизан апелује на своје навијаче да покажу разумевање и поверење у људе из чијег се минулог рада недвосмислено закључује да умеју да раде свој посао.
Данас је Партизан клуб са обезбеђеном евролигашком лиценцом и конкурентним буџетом да издржи исцрпљујућу трку од 38 утакмица до плеј-офа Евролиге.
Данас, клуб је своју вредност подигао до нивоа да навијачи из љубави, али и веровања у успех, јесу спремни са уложе не мали новац како би свој тим гледали на највишем нивоу. Налазећи се у раскораку између романтизовања спорта и суровости професионализма данашњице, клуб проналази начине да створи неопходан предуслов за неометано функционисање и стварање атмосфере из које се може доћи до жељених резултата.
Упркос подметању и кружењу незваничних, а лажних информација о финансијским проблемима, о неистинама да има циљаног кашњења уплата и саботирања, КК Партизан подвлачи да су све доспеле финансијске обавезе из сезоне за нама измирене, уз исплаћивање свих доспелих плата и доприноса у актуелној сезони.
Уредне финансије произилазе из прихода који долазе од навијача, редовне уплате спонзора и државе која је до данашњег дана већ уплатила два милиона евра за текућу сезону кроз Министарство и Кошаркашки савез Србије, Партизан је спреман за највише домете.
На другој страни, клубу прети озбиљна опасност од појаве нејединства на трибинама и ескалације сукоба ставова у вези тема које немају везе са спортом. У изазовним временима, КК Партизан Моцарт Бет јесте спреман за такмичење на највишем нивоу, али му је преко потребно јединство на трибинама и демонстрација верности клубу и црно-белом тиму. Расправе и скандирања око ванкошаркашких ствари, последњи сукоби на Јужној трибини и сва негативна енергија нека остану у прошлости!
Партизан има стабилност на терену, Партизан има сигурност кроз обезбеђивање буџета за највише домете. Партизану је потребно јединство и апсолутна посвећеност остваривању постављених циљева.
Останимо верни Партизану, останимо верни слогану да је Партизан изнад свих!