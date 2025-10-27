НОВИ САД У НОВОМ РУХУ ЈКП „Пут“ асфалтирало више од 100 улица и преко 40 километара саобраћајница
До 15. октобра 2025. године, ЈКП „Пут“ је уградило нови слој асфалта у укупно 107 улица натериторији града и приградских насеља, у дужини од преко 40 километара.
Како је саопштено из овог предузећа, поправка и асфалтирање саобраћајница изведени су у готово свим деловима града – од Бегеча, Руменке и Футога, преко Каћа, Будисаве, Ветерника, Сремске Каменице, Лединаца, Степановићева, Кисача и Ковиља, до Петроварадина, Клисе, Видовданског насеља, Салајке, Подбаре, Адица, Телепа, Шангаја и централних градских зона.
Поред асфалтирања, у 88 улица поправљен је и туцанички коловоз.
Истиче се и да ЈКП „Пут“ користи повољне временске услове за наставак радова на поправци саобраћајница.
„Пре рока је завршена и трећа фаза уређења десне стране Трга незнаног јунака, док су претходно окончани радови на поправци коловоза на Булевару Михајла Пупина, као и уређење леве стране Трга незнаног јунака“, наводи се у саопштењу.
Тренутно су у току радови на поправци коловоза на Старом каћком путу у Каћу и у делу улице Коче Коларова у Новом Саду. На углу Булевара војводе Степе и Булевара кнеза Милоша врши се поправка пешачке и бициклистичке стазе. У улици Ангела Влатковића, након радова на коловозу, у току је уређење банкина.
Припремни радови за поправку коловоза изводе се у улицама Светолика Ранковића и Милана Џанића у Новом Саду, док се у режијској траци на Сентандрејском путу поправља туцанички коловоз.
На више локација у граду изведени су и радови на одржавању саобраћајне сигнализације.