ВОЈВОДИНА БИРА НОВО РУКОВОДСТВО: Изборна Скупштина одбојкашког клуба 3. новембра
Одбојкашки клуб Војводина одржаће Изборну Скупштину у понедељак, 3. новембра у 17 часова у амфитеатру СПЦ „Војводина” у Новом Саду.
– ОК Војводина позива све редовне чланове клуба, бивше и актуелне играче, тренере, спортске раднике, чланове актуелне Скупштине и Управног одбора, ветеране, да присуствују редовној седници чланова клуба и Изборној Скупштини – наводи клуб.
На дневном реду су конституисање новог сазива Скупштине, избор председника и потпредседника Скупштине, као и избор председника и чланова Управног одбора. Управни одбор ће, по конституисању, донети одлуку о избору генералног и спортског директора, што може бити и на наредној седници.
Редовни чланови дефинисани статутом клуба могу доставити предлоге за нови сазив Скупштине најкасније до четвртка, 30. октобра, попуњавањем формулара. Формулар, као и комплетан дневни ред и упутство доступни су на сајту www.okvojvodina.org.
– Позивамо све редовне чланове да искористе своје право и допринесу доношењу важних одлука за будућност клуба. Медији су такође позвани да присуствују и извештавају о раду изборне Скупштине – додаје се у саопштењу клуба.
За више информација, или увид у списак редовних чланова, контактирајте клуб путем мејла [email protected], или на бројеве телефона: 021422 773, 060 040 60151, 060 532 0403.