ОДБОЈКАШИ ВОЈВОДИНЕ ПОБЕДОМ СТАРТОВАЛИ У СУПЕРЛИГИ: Новосађани убедљиви, Таково лак плен
Одбојкаши Војводине уписали су победу на почетку нове сезоне у Суперлиги Србије.
У 3. колу (прва два су одложена) славили су над Таковом 3:0, други пут у четири дана, пошто су се раније срели у осмини финала Купа Србије. За разлику од првог међусобног дуела (3:2), Новосађани сада нису допустили гостима да узму ни сет.
Након почетног егала, у ком је и грешила, па и губила три разлике у другом сету, Воша је средином деоница успевала да сломи отпор ривала. У првом је то урадила са три блока у низу Кокезе, а после поново са три одбране заредом (19:16) након чега је сачувала предност до краја.
У другом је на крилима расположеног Станковића дошла до осетнијег вођства и на корак од победе – 2:0. Доминирала је у трећем сету, експресно повела 12:4, имала и 10 разлике (18:8) и рутински завршила посао.
Таква ситуација у последњој деоници дала је могућност тренеру Марку Наранчићу да прилику пружи и дебитантима у првом тиму, па су се на терену нашли млади Марјановић, Чолаковић, Корица и Маћешић.
У следећем колу Војводина гостује Нишу.
Војводина – Таково 3:0 (25:22, 25:21, 25:15)
НОВИ САД: Мала сала Спенса, гледалаца: 150, судије: Цветковић (Београд), Паповић (Пожаревац).
ВОЈВОДИНА: Антуновић 2, Марјановић, Милановић 2, Марић, Негић (либеро), Брборић 11, Мишковић, Станковић 18, Кокеза 8, Маћешић 2, Корица, Чолаковић 1, Радосављевић 14, Ђогић (либеро).
ТАКОВО: Боровњак 11, Стефановић, Гавриловић, Марковић, Благојевић 6, Хашенас 2, Радевић 7, Пришић 8, Унковић 1, Стевановић 2, Сеничић, Јовић (либеро).