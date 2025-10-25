(ФОТО) СКАНДАЛОЗНА АНКЕТА КРУЖИЛА У САВЕТУ РОДИТЕЉА ЈОВИНЕ ГИМНАЗИЈЕ Након "стабла срама" поново се таргетирају професори и директор! Ево кога наводе за „пад квалитета наставе“
Анкета спроведена међу родитељима ђака који похађају Јовину гимназију показала је дрскост покушаја блокадера да политизују сваку ситуацију у вези са образовањем и наставом у овој установи.
Током анкете низало се неколико питања, а на питање „Ако сматрате да је дошло до пада квалитета наставе, коме приписујете одговорност?“, међу понуђеним одговорима нашао се и срамотни „Ћаци професори“!
Међутим, резултат анкете их је можда обесхрабрио, јер ипак, мали број родитеља истакао је да су за то криви професори који желе да деца иду редовно у школи, што је ваљда и поента образовних институција.
Покушај дискриминације дела наставног кадра, пришивањем политичке етикете, последњи је од срамотних потеза који имају за циљ бестидно мешање блокадера у сваки сегмент рада ове образовне установе, вршење притиска на наставнике и директора.
Подсећамо, пред крај прошле године поједини ученици ове гимназије, инструисани од стране блокадера, су правили „дрво срама“, које је служило као новогодишња јелка. Циљ ове њихове бруталне „игре“ био је да каче фотографије професора који их нису подржали у блокади на којима су се налазиле најгоре поруке.