НОВА РУТИНСКА ПОБЕДА РУКОМЕТАШИЦА ВОЈВОДИНЕ: Спартаку ни трачак наде
25.10.2025. 20:11 20:13
Коментари (0)
Рукометашице Војводине уписале су пету победу у Б Суперлиги.
Изабранице Андријане Будимир су након убедљиве победе на Пријепоље биле боље и од Спартака са 40:20 (18:9).
Новосађанке су имале контролу над резултатом и већ на полувремену је било јасно да су надомак нове победе.
Одлично је на терену деловао тим Војводине. Сјајну партију имала је Невена Радојчић са 13 одбрана. Када је реч о голгетерском учинку Пена Граматова је постигла девет погодака, капитенка Лана Мијаиловић постигла је седам, колико је имала и Ива Петровић.
Код гошћи из Дебељаче истакле су се Тања Ристић и Анастасија Радановић са по шест голова.
В. Гвозденовић