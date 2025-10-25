moderate rain
НОВА РУТИНСКА ПОБЕДА РУКОМЕТАШИЦА ВОЈВОДИНЕ: Спартаку ни трачак наде

25.10.2025. 20:11 20:13
Пише:
Вук Гвозденовић
Извор:
Дневник
rukomet1
Фото: Ива Петровић стандардно ефикасна, фото: СБРЛ

Рукометашице Војводине уписале су пету победу у Б Суперлиги.

Изабранице Андријане Будимир су након убедљиве победе на Пријепоље биле боље и од Спартака са 40:20 (18:9).

Новосађанке су имале контролу над резултатом и већ на полувремену је било јасно да су надомак нове победе.

Одлично је на терену деловао тим Војводине. Сјајну партију имала је Невена Радојчић са 13 одбрана. Када је реч о голгетерском учинку Пена Граматова је постигла девет погодака, капитенка Лана Мијаиловић постигла је седам, колико је имала и Ива Петровић.

Код гошћи из Дебељаче истакле су се Тања Ристић и Анастасија Радановић са по шест голова.

В. Гвозденовић 

жрк војводина Вошин кутак супер б лига супер б лига рукометашица
Извор:
Дневник
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
