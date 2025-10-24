РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ ДОЧЕКУЈУ СПАРТАК У ШЕСТОМ КОЛУ Б СУПЕРЛИГЕ: Само два бода долазе у обзир
Ако је после пораза од Топличанина било сумње да ли је екипа Андријане Будимир кадра за елиту сада је више нема.
Новосадске црвено-беле су муњевито реаговале, убедиљво славиле над Пријепољем.
После сигурна два бода у СЦ Слана бара их очекује окршај са Спартаком, у суботу од 18.30 сати.
Голманка Војводине Дуња Шаранчић истакла је добру атмосферу у екипи и фокус као предуслове за повољан резултат.
– Одлично смо реаговале на неуспех у Прокупљу и потврдиле шампионске амбиције. Фокусирамо се само на нашу екипу и не размишљамо много о ривалу. Играмо пред домаћом публиком у обзир долазе само два бода – јасна је Шаранчићева.
Када је реч о тренутном билансу Новосађанке имају само један пораз, а Спартак само једну победу, стога улога фаворита припада чети Андријане Будимир.
В. Г.
Б СУПЕРЛИГА 6. КОЛО
Субота
Војводина – Спартак (18.30)
Недеља
Јуниор – Раднички (К) (16.30)
Топличанин – Зајечар (18)
Срем –Раднички (Б) (19)
Пријепоље – Лозница (20)
Млади радник је слободан
1. Топличанин 5 4 1 0 161 131 9
2. Војводина 5 4 0 1 171 121 8
3. Лозница 4 3 0 1 137 111 6
4. Раднички 4 3 0 1 105 99 6
5. Срем 4 3 0 1 113 108 6
6. Раднички 4 2 0 2 97 89 4
7. Млади радник 5 1 1 3 120 125 3
8. Јуниор 4 1 1 2 114 135 3
9. Спартак 5 1 0 4 139 154 2
10. Пријепоље 4 0 1 3 100 137 1
11. Зајечар 4 0 0 4 75 122 0