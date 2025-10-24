overcast clouds
РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ ДОЧЕКУЈУ СПАРТАК У ШЕСТОМ КОЛУ Б СУПЕРЛИГЕ: Само два бода долазе у обзир

24.10.2025. 11:43 11:46
Пише:
Вук Гвозденовић
Извор:
Дневник
жркв
Фото: Дуња Шаранчић очекује нову победу, фото: СБРЛ

Ако је после пораза од Топличанина било сумње да ли је екипа Андријане Будимир кадра за елиту сада је више нема.

Новосадске црвено-беле су муњевито реаговале, убедиљво славиле над Пријепољем.

После сигурна два бода у СЦ Слана бара их очекује окршај са Спартаком, у суботу од 18.30 сати.

Голманка Војводине Дуња Шаранчић истакла је добру атмосферу у екипи и фокус као предуслове за повољан резултат.

– Одлично смо реаговале на неуспех у Прокупљу и потврдиле шампионске амбиције. Фокусирамо се само на нашу екипу и не размишљамо много о ривалу. Играмо пред домаћом публиком у обзир долазе само два бода – јасна је Шаранчићева.

Када је реч о тренутном билансу Новосађанке имају само један пораз, а Спартак само једну победу, стога улога фаворита припада чети Андријане Будимир.

В. Г.

Б СУПЕРЛИГА 6. КОЛО

Субота

Војводина – Спартак (18.30)

Недеља

Јуниор – Раднички (К) (16.30)

Топличанин – Зајечар (18)

Срем –Раднички (Б) (19)

Пријепоље – Лозница (20)

Млади радник је слободан

1. Топличанин  5              4              1              0              161         131         9

2. Војводина     5              4              0              1              171         121         8

3. Лозница         4              3              0              1              137         111         6

4. Раднички       4              3              0              1              105         99           6

5. Срем                4              3              0              1              113         108         6              

6. Раднички       4              2              0              2              97           89           4

7. Млади радник            5              1              1              3              120         125         3

8. Јуниор             4              1              1              2              114         135         3

9. Спартак          5              1              0              4              139         154         2

10. Пријепоље 4              0              1              3              100         137         1

11. Зајечар         4              0              0              4              75           122         0

жрк војводина Вошин кутак супер б лига супер б лига рукометашица
Извор:
Дневник
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
