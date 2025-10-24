overcast clouds
(УЖИВО) ВОЈВОДИНА ГОСТУЈЕ НАПРЕТКУ: Новосађани фаворити, желе нову победу

24.10.2025. 15:32 15:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Војводина

Фудбалери Војводине од 16 часова играју против Напретка у Крушевцу у 13. колу Суперлиге Србије.

Новосађани су се у претходној утакмици вратили на победнички колосек савладавши на „Карађорђу“ крагујевачки Раднички убедљивим резултатом 4:1. 

Сада изабраници Мирослава Тањге желе да наставе у истом ритму, а и фаворити су у дуелу с „чарапанима“. Крушевљани су закуцани за дно табеле и као последњепласирани тим имају само један тријумф, четири ремија и седам пораза. 

Војводина држи корак са вечитим ривалима и трећа је у поретку (6-3-2) са 21 бодом, девет мање од шампиона Црвене звезде и седам од другопласираног Партизана. 

– Сада опет имамо кадровских проблема, Сиченџе је добио нови црвени картон, а што се тиче повређених, ситуација је иста, Урош Николић и Куфре Ета су ван строја. Бутеан се прикључио ове седмице, али смо имали нова два играча са вирусима, Синишу и Коларевића. Црномарковић је искренуо скочни зглоб и такође није тренирао. Али, имамо довољно широку екипу и изговора нема. Идемо да одиграмо добро, поштујемо ривала, али са нашом добром игром и поставком можемо да се надамо резултату којим ћемо да будемо задовољни – рекао је Тањга.

фк војводина Вошин кутак суперлига фудбал фудбалери војводине
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
