РУКОМЕТАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ ДОЧЕКУЈУ ПРИЈЕПОЉЕ У СУБОТУ У Б СУПЕРЛИГИ (18.30): Траже искупљење

17.10.2025. 14:56
Вук Гвозденовић
СБРЛ

Иако су најављивале сезону без пораза и повратак у елиту са стилом, рукометашице Војводине поражене су већ у четвртом колу Б Суперлиге, на гостовању у Прокупљу.

Екипа Топличанина била је боља и заслужено славила, а овај пораз могао би да буде веома значајан за црвено-беле. Новосађанке имају неоспоран квалитет, али да би се победе низале, потребни су беспрекорна концентрација и максимално залагање. Чини се да су лекцију научиле, а прилику да то потврде имају у суботу од 18.30 часова у СЦ „Слана бара“, када им у госте долази екипа Пријепоља.

Рукометашица Војводине Наташа Ловрић очекује брзу реакцију на пораз у Прокупљу.

– Уздрмао нас је први пораз, али морамо одмах да дамо одговор на то. Пораз може позитивно да утиче и да нас пробуди. Свесне смо ситуације, и први неуспех дошао је у колико-толико добром тренутку. Имамо више него довољно времена да уочимо и исправимо грешке. Настављамо са јаким тренинзима и циљамо два бода против Пријепоља – јасна је Ловрићева, која је у Б Суперлиги на четири утакмице постигла 19 голова.

сбрл жрк војводина РСС
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
