НОВАКА ЂОКОВИЋА ИНСПИРИШЕ ДУГОВЕЧНОСТ: "Хоћу као Леброн, Роналдо, Брејди – да још трајем"

17.10.2025. 15:19 15:22
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
djokovic
Фото: Tanjug (AP Photo/Andy Wong)

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић рекао је да га инспирише дуговечност највећих имена спорта Леброна Џејмса, Кристијана Роналда и Тома Брејдија, и да жели да траје колико и они.

Ђоковић је о својој каријери и о томе колико још жели и може да игра, и о још много чему, говорио на "Џој форуму" у Ријаду где се налази са још петорицом најбољих тенсиера на свету.

Новак је у четвртак поражен од Јаника Синера у два сета у полуфиналу лукративне егзибиције у том граду.

У разговору са новинарима причао је, поред осталог, о мотивацији која га и даље одржава да игра на највишем ниову, и о томе одакле црпи инспирацију и ко су му узори. 

"Дуговечност је једна од мојих највећих мотивација. Заиста желим да видим колико још могу да играм. Ако погледате свет спорта, Леброн Џејмс је и даље у врху са 40 година, Кристијано Роналдо игра са 40, Том Брејди је играо после четрдесете", то је невероватно.

Додао је потом Новак:

"Они су ми инспирација. У наредне две године, тенис је спорт који се може дубоко трансформисати и желим да будем део те промене. Желим да играм када подмладимо наш спорт и поставимо нову платформу која ће трајати деценијама".

Новак (38) је на "туру" од 2003. године, освојио је 100 АТП трофеја укључујући 24 гренд слем пехара и 40 Мастерса.

Новак Ђоковић каријера
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
