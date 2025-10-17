clear sky
НА АТАРСКОМ ПУТУ РАСТИНА–РИЂИЦА У ТОКУ РАДОВИ Од сада и гранични прелаз биће ближе

17.10.2025. 10:27 11:03
Пише:
Милић Миљеновић
Извор:
Дневник
пут
Фото: Град Сомбор

Градоначелник Сомбора Антонио Ратковић, заједно са чланом Градског већа за област пољопривреде Игором Ћупурдијом, чланом Градског већа за област комуналне делатности Небојшом Тривуновићем и представницима извођача радова „Eкстра ауто транспорт“ д.о.о. Врбас и Месне заједнице „Риђица“, обишли су радове на изградњи атарског пута Растина–Риђица.

У току је израдња деонице од 2,8 километара, а тренутно се ради на поставци цементне стабилизације и насипању песка. Изградња пута Растина–Риђица започета је 2023. године и ово је последња фаза, чиме ће се заокружити траса деонице између два насељена места у дужини 6,5 километара при ширини коловоза од пет метара. Иако је овај атарски пут пре свега намењен пољопривреди, он ће након завршетка становницима Риђице омогућити бољу повезаност са Растином, Гаковом и Сомбором, али и са граничним прелазом Растина–Бачсентђерђ. 

Деценијама уназад је постојала иницијатива да малогранични прелаз добије управо Риђица, која се такође налази на самој државној граници, али је ову нову везу са суседном Мађарском 2018. добила Растина, па се указала потреба да се некако са новим граничним прелазом повеже и риђички део сомборског атара, како би се наставили добри суседски односи Риђице са прекограничним селима попут мађарске Гаре, са којима Риђичанци деценијама уназад негују одличне, готово братске односе.

сомбор атарски путеви
Извор:
Дневник
Пише:
Милић Миљеновић
Војводина Бачка
