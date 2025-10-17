ЗРЕЊАНИН ЈЕ ДОБИО ОНО ШТО ЗАСЛУЖУЈЕ, ГРАЂАНИ КОНАЧНО ИМАЈУ ИСПРАВНУ ВОДУ ЗА ПИЋЕ! Министар Гламочић обишао фабрику: "У плану је и прикључење сеоских средина"
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган Гламочић посетио је данас Фабрику воде у Зрењанину и изразио задовољство што се после скоро пет месеци, откако је пуштен у пробни рад овај погон, уверио да грађани коначно имају исправну воду за пиће.
- Ово је успешна инвестиција јавно-приватног партнерства која не би била могућа да није било веома добре сарадње између два председника - Републике Србије Александра Вучића и Уједињених Арапских Емирата Бин Заједа, уз велико ангажовање тадашње председнице Владе Ане Брнабић. Зрењанин је коначно добио оно што заслужује и ради се о великој инвестицији. Република Србија је, заједно са Покрајином и Градом, издвојила 1,2 милијарде динара, док је приватни партнер, фирма “Метито”, обезбедила 18,5 милиона евра – рекао је министар Гламочић и прецизирао да су та средства, између осталог, уложена у отварање нових бунара и у реконструкцију 18 километара постојеће водоводне мреже.
Гламочић је додао да је у плану и прикључење сеоских средина, као и да се размишља о новој фази, односно повећању капацитета фабрике.
Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за здравство Милан Попов нагласио је да је у последње три године само из покрајинских средстава уложено око 650 милиона динара, као и да је пре месец и по дана одобрено још 195 милиона за проширење аутоматизације изворишта воде где ће се до детаља пратити све шта се дешава у самим извориштима.
-Улаже се и уложило се на 17 мерних локација у водоводу како би се пратили губици. У следеће три године планира се улагање у 20.000 мерних апарата за потрошаче како би се могла испратити адекватна потрошња и наплата, и тај пројекат ће коштати око 350 милиона динара. Исто тако, ради се на још десет километара мреже која треба да се замени, за шта ће требати још 250 милиона - рекао је Попов.
Градоначелник Зрењанина Симо Салапура је се захвалио грађанима на стрпљењу, наводећи да је коначно решен велики проблем, али и Влади Републике Србије јер је пронашла поузданог партнера, као и Покрајинској влади, која је била партнер и помогла да се пројекат успешно заврши.
Директор „Метито групе“ за Европу Бранислав Зец казао је да је реч о технологији коју та фирма примењује и у другим деловима света, а која је модификована за прераду воде у Зрењанину.
- У последње три године, од преузимања постројења, компанија „Метито“ је инсталирала специјализоване технологије, изградили смо један стабилан и одржив систем за пречишћавање воде из панонског басена. Постројење испуњава све стандарде у смислу квалитета и све захтеве у смислу квантитета и потреба града Зрењанина за снабдевање пијаћом водом, што смо и показали непрекидним радом у последњих пет месеци - рекао је Зец.
За израду дела техничке документације за технологију пречишћавања воде били су задужени и стручњаци из Института „Јарослав Черни“, о чему је говорила његова представница Зорана Радибратовић, која је нагласила да је зрењанинска вода заиста специфична, не само када је у питању арсен.