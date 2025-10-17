У АМЕРИЧКОМ КУТКУ Предавање о Бобу Дилану
17.10.2025. 11:44 11:46
Предавање „Voices of the States #3 - Bob Dylan” биће одржано сутра, у суботу, 18. октобра, од 19 часова, у Америчком кутку, Кеј жртава рације 2б.
Улазак је бесплатан.
„Говорићемо о човеку који је увео поезију у популарну музику и претворио песму у оружје промене. Од ‘Blowin’ in the Wind’ до Нобелове награде - ово је прича о уметнику који никада није пристао да буде оно што свет од њега очекује. Дођи да откријеш како један глас може заувек променити ток историје“, поручују у Америчком кутку.