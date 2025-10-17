overcast clouds
12°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СТОЛИЋ ЧУВА ЖУТУ МАЈИЦУ: Сомборац водећи у генералном пласману 64. Трке кроз Србију

17.10.2025. 21:44 21:47
Пише:
Дневник
Извор:
Бициклистички савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Бициклистички савез Србије

Српски репрезентативац, Михајло Столић после прве етапе 64. Међународне бициклистичке трке кроз Србију налази се у жутој мајици као водећи у генералном пласману.

Капитал који је Столић, родом из Сомбора, који вози за мађарски професионални тим Јунајтед Шипинг, стекао у првој полуетапи воженој од Малог Босута до Врдника, када је тријумфовао, сачувао је и у другој полуетапи која је вожена од Засавице до Петроварадина. 

Столић је стигао на циљ етапе дуге 78 километара као трећи у времену победника Италијана Лоренца Каталда и другопласираног Ђорђа Ђурића члана екипе националног тима Србије.

Друга етапа се вози у суботу 18. октобра. Караван креће из центра Зрењанина у 12 часова, а циљ је после 140 километара у Пожаревцу.

 

трка кроз србију михајло столић бициклизам
Извор:
Бициклистички савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Остали спортови
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) КАРАВАН ТРКЕ „КРОЗ СРБИЈУ“ НА СВЕЧАНОСТИ У ИРИГУ: Столић победом у првој полуетапи честитао градитељима тунела
trka kroz srbiju

(ВИДЕО) КАРАВАН ТРКЕ „КРОЗ СРБИЈУ“ НА СВЕЧАНОСТИ У ИРИГУ: Столић победом у првој полуетапи честитао градитељима тунела

17.10.2025. 13:38 13:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
У ШИДУ СВЕЧАНО ОТВОРЕНА 64. МЕЂУНАРОДНА БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА „КРОЗ СРБИЈУ“: Караван креће из Босута
спорт

У ШИДУ СВЕЧАНО ОТВОРЕНА 64. МЕЂУНАРОДНА БИЦИКЛИСТИЧКА ТРКА „КРОЗ СРБИЈУ“: Караван креће из Босута

16.10.2025. 18:34 19:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај