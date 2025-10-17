СТОЛИЋ ЧУВА ЖУТУ МАЈИЦУ: Сомборац водећи у генералном пласману 64. Трке кроз Србију
17.10.2025. 21:44 21:47
Коментари (0)
Српски репрезентативац, Михајло Столић после прве етапе 64. Међународне бициклистичке трке кроз Србију налази се у жутој мајици као водећи у генералном пласману.
Капитал који је Столић, родом из Сомбора, који вози за мађарски професионални тим Јунајтед Шипинг, стекао у првој полуетапи воженој од Малог Босута до Врдника, када је тријумфовао, сачувао је и у другој полуетапи која је вожена од Засавице до Петроварадина.
Столић је стигао на циљ етапе дуге 78 километара као трећи у времену победника Италијана Лоренца Каталда и другопласираног Ђорђа Ђурића члана екипе националног тима Србије.
Друга етапа се вози у суботу 18. октобра. Караван креће из центра Зрењанина у 12 часова, а циљ је после 140 километара у Пожаревцу.