(ФОТО) НЕВЕРОВАТНА СЦЕНА НА КЕЈУ У НОВОМ САДУ! Aутомобил виси над реком, а ПЕЦАРОШИ...као да ништа није, мирно пецају!
Невероватне сцене забележене су данас у Новом Саду, мада можда и нису толико необичне за људе са ових простора који се неретко лако адаптирају и снађу за све. Овај пут то су учинили новосадски пецароши.
Јутрос око 4 часа на Трифковићевом тргу у Новом Саду, отуђено је возило "поло" кулских ознака, а онда је пронађено само неколико часова касније у призору донекле за "веровали или не".
Наиме, аутомобил је нађен на Кеју Жртава Рације, а предњи део возила висио је ка Дунаву, но то није оно што чини причу несвакидашњом.
Шок се огледа у чињеници да ни таква сцена није омела искусне аласе да пецају тик поред возила.
Фотографије је објавила страница 192, а коментари испод нису разочарали већ изнова потврдили сналажљивост нашег народа и брзо прилагођавање разноразним ситуацијама, па отуд и мањка шока када се виде неке ствари које нису честе.
"Ретка фотографија где ауто гледа како два човека пецају", "Ауто на ивици нервног слома, деда на ивици улова", само су неки од њих, наводи Телеграф