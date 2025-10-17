Више од 750 учесника на трци у недељу
НОВИ СПЕКТАКЛ У ГРАДУ КРАЈ ДУНАВА: Све спремно за 29. Апатински полумаратон
Све је спремно за почетак атлетског спектакла у малом граду крај Дунава.
Апатински Дунавски полумаратон, 29. издање, одржаће се у недељу 19. октобра у 11,00 часова, испред главног улаза у Специјалну болницу Јунаковић.
Апатинским улицама сада већ тридесету годину протрчаће река тркача који ће донети позитивну енергију. Преко 750 такмичара и такмичарки из десет земаља, надметаће се у полумаратонској трци на 21, 097 километара, и у трци на 10 километара Ауто кућа „Алфа“, штафетној трци (2х5 километара) и нордијском ходању на 10 км.
Поред главних трка одржаће се и трка за Срећније детињство, за децу на 400 метара која се традиционално реализује у сарадњи са Црвеним крстом Апатин (старт у 10,30 часова пре старта главних трка).
Старт и циљ свих трка налази се испред главног улаза и у непосредној близини главног улаза у Специјалну болницу Јунаковић. Стаза је брза и равна 100%, обележен сваки километар, са 11 окрепних станица које ће се простирати дуж целе трасе. Стаза је затворена за саобраћај.
Такмичаре у полумаратонској трци очекују два круга (5,2 км+15,9 км), на 10 километара трчање и нордијско ходање два круга 5,2 км + 4,8 км, а штафетна трка на 10 км одвија се на истој стази и састоји се од две измене (5,2 км +4,8 километара).
Тркаче ће у зони старта и циља испред Бање Јунаковић забављати тамбурашки оркестар Дунавски бисери и апатинска рок група Прљави Ромео. За подршку учесницима манифестације на преко десет пунктова дуж целе трасе организована је музика за чију продукцију ће бити задужени локални ди џејеви, док је на простору код Кафе пицерије Нептун предвиђено да тркаче забави Апатинска рок група Крвава Мери, која ће изводити уживо највеће домаће и стране хитове.
Манифестација ће имати низ едукативних радионица које ће реализовати волонтери Цревног крста Апатин и Сомбор и хуманитарних акција за прикупљање средстава за лечење болесне деце коју ће организовати Хуманитарна спортска организација КТЈ, док ће група тркача из Суботице предвођена Тијаном Мијовић трчати у Апатину хуманитарно за дечака Леа Милића и сва прикупљена средства преко СМС порука на број 1341 на 3030 определиће за његово лечење.
– Срећан сам и задовољан што манифестација наставља традицију. Сада већ 28. годину на најбољи начин презентујемо здрав начин, лепоту спорта и рекреације. Иако на дан трке у региону има више спортских догађаја, укључујући десетак других трка, велики број тркача из Србије, региона и Европе су одабрали Апатински Дунавски полумаратон. Захваљујем свим партнерима који су учинили да се догађај организује на највишем нивоу. Ово није само спортска манифестација – полумаратон има туристички, рекреативни, али и хуманитарни карактер. Надам се да ће време послужити и организацију и тркаче и да ће велики број њих остварити своје личне рекорде – рекао је организатор Горан Чегар.
За време трајања манифестације саобраћај на делу пута од Бање Јунаковић и Апатина биће затворен у времену од 10,45 до 13,45 часова.
– Позивам све суграђане да изађу и подрже наше госте. Свакако за нас из организације сви који дођу до циља су победници – додао је Чегар.
Технички организатор манифестације је Атлетски клуб Апатин. Покровитељи трке су Српски атлетски савез, Покрајински секретаријат за спорт и омладину Војводине и Општина Апатин.
Манифестацију су подржали и пружили су несебичну помоћ: Туристичка организација б Бајк из Суботице, Мултивита Србија, АРДУ Спорт Ужице, Апатинска пивара Апатин, Компанија Колачић среће из Београда, Породично пчеларство Хегедиш Апатин, Инфо тим Гармин Србија, Викинг обућа, УНА д.о.о. Апатин, Компанија FUN &FIT из Београда, Црвени крст Апатин, Црвени крст Сомбор, Дом здравља Апатин, Специјална болница Јунаковић Апатин, Апатинстранс Апатин, АРК Сомаратон Сомбор, Компанија “2. мај” Апатин, Спортско удружење „111TRI“ из Београда, МЕЛИСА ФАРМ из Свилојева (Апатин), Компаније Blue Electric Tehnology, док ће официјелно возило трке обезбедити Ауто кућа „АЛФА“ Суботица, за официjелно мерење резултата свих трка задужен је Serbia TIMING.