ПРЕ РОКА ЗАВРШЕНИ РАДОВИ „Пут“ убрзао радове, саобраћај данас поподне
ЈКП „Пут“ завршило је радове на поправци коловоза на левој страни Трга незнаног јунака чак шест дана пре планираног рока, па ће саобраћај на овој деоници бити поново успостављен у поподневним часовима.
Радови су обухватали поправку коловозне конструкције и асфалтирање, а првобитно је било планирано да се заврше до 23. октобра. На захтев градоначелника, због потребе за бржим успостављањем редовног режима саобраћаја, радови су окончани пре предвиђеног рока.
Поред ових радова, у Футогу су изведене местимичне поправке коловоза у више улица — Пионирској, на углу Раде Кондића и Руменачке, у улици Димитрија Лазарова Раше код Браће Бошњак, на углу Степе Степановића и Јована Дучића, у улици Иве Андрића, као и на углу Васе Стајића и Војвођанских бригада, те у улици Раде Кончара код Цара Лазара.
Иста врста радова изведена је и у Новом Саду, у Чурушкој улици, улици Јожефа Атиле и на Булевару патријарха Павла. На Клисанском путу извршена је поправка саобраћајне површине, док су у улици Коче Коларова и на краку Старог каћког пута настављени припремни радови за асфалтирање коловоза. Припремни радови су у току и у улици Др Мике Стојаковића.
На спојевима улица Десанке Максимовић са Симе Милутиновића Сарајлије и Богдана Поповића у Новом Саду, као и на путу за Гардиновце у Ковиљу, изводе се радови на уређењу банкина, док је у улици Браће Бошњак у Футогу поправљена пешачка стаза.
Поред радова на коловозима, на раскрсницама Темеринске и Живојина Ћулума, као и Булевара цара Лазара и улице Цара Душана, изведени су радови на одржавању саобраћајне сигнализације.