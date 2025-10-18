broken clouds
12°C
18.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЈВОДИНА ПОРАЖЕНА ОД КЕРУЛЕТИЈА у првом мечу квалификационог турнира Евро купа

18.10.2025. 20:17 20:20
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
vk vosaFPHO0762
Фото: Моменат из дуела Војводине и Керулетија ТВЕ, фото: Ф. Бакић

Ватерполисткиње Војводине поражене су у Ц групе квалификационог турнира Евро Купа, који се игра у Новом Саду, од мађарске екипе Керулети ТВЕ са 13:10.

У првој деоници водила се егал битка у базену, мада су обе екипе грешиле у нападу, док су одбране биле сигурне. Међутим, у другој деоници Мађарице су знатно појачале одбрану, а играчице Војводине нису имале решења у нападу. Зато су ватерполисткиње Керулетија ТВЕ користиле своје шансе у нападу и на велики одмор отишле са предношћу од 6:3. 

Заиграле су Новосађанке у трећој четвртини много боље, али нису се дале Мађарице. Успевале су да одржавају предност од два, три гола све до финиша овог периода игре, а онда је Војводина коначно из петерца успела да дође до "минус један" (7:8) пред последњу деоницу.  Али, када су требале само мало да се стисну и направе преокрет Новосађанке нису у томе успеле. Мађарице су поново појачале одбрану, Војводина је грешила у нападу, али и гостујући голман Сомбатхељи је био на висини задатка. Поново су се гошће одлепиле и серијом од 4:0 повеле са 12:7. То је било довољно да  искусне Мађарице стигну до победе.

У недељу Војводина игра са Хапоелом од 19 часова, који је у петак победио Керулети после петераца 20:19.

Војводина - Керулети ТВЕ 10:13 (2:3, 1:3, 4:2, 3:5)

НОВИ САД: Базен Слана бара, гледалаца: 100, судије: Грандин (Француска) и Грило (Италија). Играч више: Војводина 15 (4), Керулети ТВЕ 13 (7). Петерци: Војводина 1 (1).

ВОЈВОДИНА: Травар, Швец 1, Лукић 3, Пејић, Жагар, Амлиаева, Кавалканте, Попов, Савченко 1, Дамњановић 1, Шегуја 2, Моћан 2, Ђурић, Ћорда.

КЕРУЛЕТИ:  Сомбатхељи, Фратер, Керестеш 1, Ф. Тот 3, Ж. Тот, Рашки, Ђонђоши 2, Боршош, Сабо 1, Рајна 3, Хајду 3, Болдизар, Чегледи, Фодор.

Г. Маленовић

вк војводина Вошин кутак евро куп
Извор:
Дневник
Пише:
Гордана Маленовић
Спорт Ватерполо
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ ДОМАЋИНИ ТУРНИРА ЕВРО КУПА: Новосађанке у борби за групну фазу
vaterpolistkinje

ВАТЕРПОЛИСТКИЊЕ ВОЈВОДИНЕ ДОМАЋИНИ ТУРНИРА ЕВРО КУПА: Новосађанке у борби за групну фазу

17.10.2025. 12:45 13:03
Волим
0
Коментар
0
Сачувај