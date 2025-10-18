ВОЈВОДИНА ПОРАЖЕНА ОД КЕРУЛЕТИЈА у првом мечу квалификационог турнира Евро купа
Ватерполисткиње Војводине поражене су у Ц групе квалификационог турнира Евро Купа, који се игра у Новом Саду, од мађарске екипе Керулети ТВЕ са 13:10.
У првој деоници водила се егал битка у базену, мада су обе екипе грешиле у нападу, док су одбране биле сигурне. Међутим, у другој деоници Мађарице су знатно појачале одбрану, а играчице Војводине нису имале решења у нападу. Зато су ватерполисткиње Керулетија ТВЕ користиле своје шансе у нападу и на велики одмор отишле са предношћу од 6:3.
Заиграле су Новосађанке у трећој четвртини много боље, али нису се дале Мађарице. Успевале су да одржавају предност од два, три гола све до финиша овог периода игре, а онда је Војводина коначно из петерца успела да дође до "минус један" (7:8) пред последњу деоницу. Али, када су требале само мало да се стисну и направе преокрет Новосађанке нису у томе успеле. Мађарице су поново појачале одбрану, Војводина је грешила у нападу, али и гостујући голман Сомбатхељи је био на висини задатка. Поново су се гошће одлепиле и серијом од 4:0 повеле са 12:7. То је било довољно да искусне Мађарице стигну до победе.
У недељу Војводина игра са Хапоелом од 19 часова, који је у петак победио Керулети после петераца 20:19.
Војводина - Керулети ТВЕ 10:13 (2:3, 1:3, 4:2, 3:5)
НОВИ САД: Базен Слана бара, гледалаца: 100, судије: Грандин (Француска) и Грило (Италија). Играч више: Војводина 15 (4), Керулети ТВЕ 13 (7). Петерци: Војводина 1 (1).
ВОЈВОДИНА: Травар, Швец 1, Лукић 3, Пејић, Жагар, Амлиаева, Кавалканте, Попов, Савченко 1, Дамњановић 1, Шегуја 2, Моћан 2, Ђурић, Ћорда.
КЕРУЛЕТИ: Сомбатхељи, Фратер, Керестеш 1, Ф. Тот 3, Ж. Тот, Рашки, Ђонђоши 2, Боршош, Сабо 1, Рајна 3, Хајду 3, Болдизар, Чегледи, Фодор.
Г. Маленовић