ШОУ ВИДОСАВЉЕВИЋА И МЕРИЈА ЗА ВОШИНУ ПОБЕДУ: Новосађани убедљиви над Радничким на „Карађорђу“
Фудбалери Војводине уписали су убедљиву победу против Радничког из Крагујевца у оквиру 12. кола Суперлиге Србије.
Меч је одигран на стадиону „Карађорђе“ у Новом Саду, пред солидно попуњеним трибинама и лепим фудбалским амбијентом. Новосадска екипа демонстрирала је зрелост, ефикасност и доминацију, нарочито у другом полувремену, док су гости из Крагујевца пали под притиском и дозволили превише простора противнику.
Прво полувреме било је изједначено, а публика је имала прилику да види два гола. Војводина је до предности стигла у 37. минуту. Млади нападач Кокановић је прецизним ударцем савладао голмана Радничког за 1:0.
Ипак, Раднички се није предавао. У 43. минуту, само неколико минута пре одласка на одмор, Бен Хасин је искористио неопрезност одбране домаћих. Добро се снашао и прецизним ударцем поравнао резултат на 1:1.
Други део меча протекао је у потпуној доминацији домаћина. Војводина је изашла на терен са јасном намером да преокрене ток игре у своју корист, и то им је пошло за руком. У 64. минуту, након дуже акције, лопта долази до Видосављевића кој шаље неодбрањив ударац у мрежу – 2:1. Тај гол као да је сломио отпор гостију, који више нису успевали да парирају агресивној и организованој игри Новосађана.
У 76. минуту, исти играч поново се уписује у стрелце. Овог пута, био је најприсебнији и закуцао лопту у мрежу за 3:1. Коначан резултат постављен је у 92. минуту. У контранападу, Џон Мери је избио сам испред голмана и мирно завршио акцију, за велико славље домаћих навијача и потврду тријумфа – 4:1.
Војводина је овом победом наставила борбу за сам врх табеле и додатно учврстила статус озбиљног кандидата за пласман у Европу, са тим да је утисак покварио црвени картон Синћенђеа. С друге стране, Раднички из Крагујевца мораће да пронађе начин да подигне ниво игре, јер су у овом сусрету оставили блед утисак, посебно у другом делу меча.
Војводина - Раднички (К) 4:1 (1:1)
НОВИ САД: Стадион Карађорђе, гледалаца: 15.000, судија: Стаменковић. Стрелци: Кокановић у 37. минуту и Видосављевић у 64. и 76. и Џон Мери у 92. минуту за Војводину, а Бен Хасин у 43. минуту за Раднички (К). Жути картони: Николић за Војводину и Марјановић и Дадић за Раднички. Црвени картон: Сићенђе (Војводина).
ВОЈВОДИНА: Росић, Николић, Сићенђе, Црномарковић, Букинац, Петровић (Полетановић), Кокановић, Ранђеловић (Бутен), Видосављевић, Коларевић, Вукановић (Џон Мери).
РАДНИЧКИ (К): Лијескић, Дадић, Миличић, Марјановић, Ћосић, Бен Хасин (Илић), Ристић, Гомез (Балде), Сахил (Бах), Бевис (Станковиски), Соклер (Јарју).