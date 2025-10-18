МЕСЕЦ СОЛИДАРНОСТИ
ПЕНЗИОНЕРИМА СТИЖУ СОЛИДАРНИ ПАКЕТИ Стотину најугроженијих добиће и огревно дрво ЕВО КОЈИ СУ УСЛОВИ И ДО КАДА СУ МОГУЋЕ ПРИЈАВЕ
Црвени крст града Новог Сада обезбедио је 1.000 пакета солидарне помоћи за Удружење пензионера Новог Сада, као и за 100 најугроженијих породица по два кубна метра огревног дрвета.
Све захтеве председници месних организација су упућивали Црвеном крсту града Новог Сада. Све до 24. овог месеца пензиноери могу да упуте захтеве за пакете у Петроварадину у некадашњој хали фирме “Победа”.
- Октобар је месец старих и солидарности. С тим у вези смо примали захетеве за пакете солидарне помоћи који додељује Црвени крст. Право имају они пензионери чија примања не прелазе 35.000 динара – казала је Милена Жарковић председница Удружења пензионера Новог Сада. Захтеви ће како је даље појаснила бити обрађени, а онај ко испуњава услове биће позван да преузме пакет.
- Црвени крст ће различитим удружењима доделити више од 2.000 пакета. Пензионери који се нису јавили могу то још увек да учине одласком у Петроварадин, у халу некадашње “Победе”. Потребно је да понесу чек од пензије, фотокопију личне карте – казала је Жарковић.
Недавно је подељено 1.064 пакета солидарне помоћи најугроженијим корисницима пензије чија примања не прелазе 27.711,33 динара.
Подсетила је и на то да је одржан састанак са председницима месних организација пензионера УПГНС.
Свечаност поводом 79 година Удружења пензионера Новог Сада
Поводом обележавања 79 година постојања и рада УПГНС, 28. октобра биће уприличена свечаност са пригодним културно-уметничким програмом у Поштанској улици 3.
На састанку је речено да ће на основу Протокола о сарадњи Града Новог Сада и Удружења пензионера града Новог Сада, у бање отићи 175 пензионера, а да је њих 429 поднело захтев.
Када је реч о остваривању права одласка у бање које финансира Републички фонд ПИО, које је прописано Правилником о друштвеном стандарду корисника пензије РФ ПИО, ове, године у бање ће отићи 800 корисника пензије, од укупно 1.823 који су поднели захтев у УПГНС за одлазак на 10-дневни опоравак и рехабилитацију у бање.