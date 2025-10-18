overcast clouds
БОГДАНОВИЋ ЗАИГРАО, ПОВРЕДА ЈЕ ПРОШЛОСТ Србин спреман за НБА сезону, убацио прве поене за Клиперсе после малера на Евробаскету

18.10.2025. 11:11 11:18
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо.рс
Фото: youtube prinstcrin/ HoopJab

Капитен кошаркашке репрезентације Србије Богдан Богдановић коначно је заиграо после повреде зарађене на Евробаскету.

Од српских играча у НБА само се Богдан Богдановић појавио на терену и у победи Лос Анђелес Клиперса над Голден Стејтом је дао 4 поена. То значи да је повреда прошлост и да ће бити спреман за почетак нове НБА сезоне.

Клиперси су победили 106:103, а Сандерс са 25 поена је био најбољи, док је са друге стране Стеф Кари дао 20 поена.

Никола Јовић се није појавио у поразу Мајамија од Мемфиса 141:125, а на терену смо видели некадашњег центра Партизана Џока Лендејла са 12 поена и 6 скокова.

Није било Срба ни на мечу Оклахоме и Денвера. Тандер је победио 94:91, али минуте нису добили ни Никола Јокић ни Никола Топић. У осталим мечевима Филаделфија је добила Минесоту 126:110, Торонто Дарка Рајаковића је савладао Бруклин 119;:114, а Сан Антонио је био бољи од Индијане 133:104. док је Сакраменто у последњем мечу добио ЛА Лејкерсе 117:116.

 

