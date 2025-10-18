БОГДАНОВИЋ ЗАИГРАО, ПОВРЕДА ЈЕ ПРОШЛОСТ Србин спреман за НБА сезону, убацио прве поене за Клиперсе после малера на Евробаскету
Капитен кошаркашке репрезентације Србије Богдан Богдановић коначно је заиграо после повреде зарађене на Евробаскету.
Од српских играча у НБА само се Богдан Богдановић појавио на терену и у победи Лос Анђелес Клиперса над Голден Стејтом је дао 4 поена. То значи да је повреда прошлост и да ће бити спреман за почетак нове НБА сезоне.
Клиперси су победили 106:103, а Сандерс са 25 поена је био најбољи, док је са друге стране Стеф Кари дао 20 поена.
Никола Јовић се није појавио у поразу Мајамија од Мемфиса 141:125, а на терену смо видели некадашњег центра Партизана Џока Лендејла са 12 поена и 6 скокова.
Није било Срба ни на мечу Оклахоме и Денвера. Тандер је победио 94:91, али минуте нису добили ни Никола Јокић ни Никола Топић. У осталим мечевима Филаделфија је добила Минесоту 126:110, Торонто Дарка Рајаковића је савладао Бруклин 119;:114, а Сан Антонио је био бољи од Индијане 133:104. док је Сакраменто у последњем мечу добио ЛА Лејкерсе 117:116.