БИВШИ ТЕНИСЕРИ ПОХАПШЕНИ! Нова афера зацрнила бели спорт
Четири особе ухапшене су у Бугарској по налогу тужилаштва у Марсељу, сумњиче се да су део мреже која је организовала намештање тениских мечева по Европи.
Тројица ухапшених, бивши тенисери, четврти је њихов саучесник, сви су Бугари, предмет су европске потернице коју су издали француски судови. Против њих се води поступак због прања новца добијеног од мита и превара у вези са спортским такмичењима, посебно тенисом.
- Тројица су задржана у притвору, док је четврти стављен у кућни притвор - рекла је портпаролка суда.
- Осумњичени су да су нудили мито играчима и организацијама на три континента - додала је, прецизирајући да се на одлуку о притвору може уложити жалба.
Ухапени су браћа Карен и Јури Хачатрјан, Диљан Јанев - сви бивши тенисери, као и Анжел Јанев. Имају између 25 и 31 годину.
Очекује се да ће бугарски правосудни систем у наредним недељама одлучити о њиховом пребацивању француским властима.
Немамо преглед целе истраге, већ само акција које су француске власти затражиле на бугарској територији - рекао је за АФП високи бугарски правосудни званичник.